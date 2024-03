Judo: il sanremese Jody Di Michele Jody vince la fase di qualificazione per le finali A2 Juniores

Sono andate in scena, domenica scorsa ad Arenzan, le fasi qualificazioni per le finali U21 della FIJLKAM, la federazione italiana del Judo. Ottima prova dell'atleta del Budo Sanremo, Jody Di Michele che, seguito dal suo tecnico Nicola Gianforte, domina la fase di qualificazione inanellando 4 vittorie per ippon (vittoria prima del termine).

Il tecnico commenta così la qualificazione: "Siamo contenti dei risultati ottenuti dai nostri atleti e e del percorso che li sta portando a migliorarsi quotidianamente, ricordiamo che nell'ultimo mese abbiamo avuto la partecipazione alla circuito europeo di Valentina Palagi ed Enrique Corneli (atleta tesserato per altro club ma seguito dal nostro sodalizio) che hanno combattuta nell'European Cup di Follonica domenica 11 Febbraio ed hanno poi preso parte al Training Camp dove oltre alla nazionale Italiana erano presenti anche diverse selezioni nazionali estere, un'occasione di crescita per i nostri atleti ed i nostri tecnici”.

Nel weekend del 17/18 febbraio, invece, gli atleti hanno preso parte al GranPrix Italia nella tappa di Conegliano Veneto: Fabio Coletta (-66kg) e Noemi Fontana (-70kg) hanno ben figurato al prestigioso torneo e sicuramente avrebbero potuto strappare un risultato migliore ma, in questo sport, anche il minimo errore può essere fatale.

Il weekend del 24 febbraio ha invece visto impegnati i nostri U18 all'Open di Bresse (Bourg-en-Bresse) Federico Iezzi (-66kg), Valentina Palagi (-63kg) e Samuele Actis (-90kg) sono stati gli unici rappresentanti dell'italia in un torneo che ha visto la partecipazione oltre che dei francesi anche di judoka svizzeri ed austriaci, buona prestazione corale degli alteti italiani che a fine giornata hanno conquistato due medaglie di bronzo con Palagi ed Actis.

La bella vittoria di Jody Di Michele è stata condita dal 2° posto di Fabio Coletta (-66kg) ed il 4° posto di Nicholas Di Michele al Grand Prix Master Italia di Besana Brianza.