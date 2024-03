Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani con il Ticino

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani con il RG Ticino. Il match, undicesima giornata di ritorno nel girone A di serie D, si disputerà alle 14.30 allo stadio Comunale.



Al termine della seduta mister Gori ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 21 i biancoazzurri disponibili. Assenti lo squalificato Bregliano e gli infortunati Maglione e Gatto, restano a casa Moro e Khamitov. Per quanto riguarda Gatto, purtroppo, gli accertamenti medici effettuati in settimana hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Al calciatore vanno i nostri più sentiti auguri, con la speranza di rivederlo presto in campo.



Portieri: Bohli (2005), Ferro (2005).



Difensori: Bechini, Biagini (2004), Cesari (2004), Di Fino (2006), Incorvaia (2004), Nenci (2004), Salto.



Centrocampisti: Castelli (2006), Farrauto (2006), Gagliardi, Larotonda, Lordkipanidze, Pietrelli (2003), Santanocito (2005).



Attaccanti: Conti, Ibe, Rocco, Spatari (2004), Vassallo.