Brillanti prestazioni degli atleti della Canottieri Sanremo a Genova Pra (foto)

Nelle regate regionali di Genova Prá Elena Sofia Cioni conquista la qualificazione per la Nazionale di Piediluco sia in due senza che in singolo under 17 F grazie ad una vittoria nel 2- ed un argento nel singolo.



Ad un filo dalla qualificazione anche il singolo under 17 M di Lorenzo Dalla Libera, quinto in finale, mentre sfortunata la prova del singolo under 19 M secondo in batteria ed eliminato dietro al genovese Campanini poi vincitore della finale. Nelle regate non valide per le qualificazioni vittoria di José Rosapinta nel singolo 7:20 maschile under 14, secondo posto nel 2x allievi BM per Sebastian e Gabriele Pandolfi. Bronzo per il 4x junior di Leonardo Arosio, Lorenzo Dalla Libera, Lorenzo De Bernardi e Diego Consonni a meno di due barche dai vincitori. Bronzo anche per Andrea Enotarpi nel 4x under 17 in equipaggio misto con LN Savona.