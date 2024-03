Festa a Villa Nobel del lions club Sanremo Matutia per la Charter del 36° anno di nascita (foto)

La sera del 7 marzo scorso il lions club Sanremo Matutia ha festeggiato a Villa Nobel la Charter e numerosi soci, amici e ospiti hanno condiviso il nostro 36° anno di nascita. Il cerimoniere Vincenzo Palmero ha aperto la serata leggendo il codice dell’etica lionistica e presentato il Tavolo d’onore che è risultato così composto:

la pres. del Matutia Alessandra Solerio, il vice Governatore Enzo Benza, il Pres. dell’Host Guido DeAngeli, la pres. del club Arma e Taggia Marina Rulfi col marito Giuseppe, il Pres di circoscrizione Aurelio Negro con la moglie Carla, l’assessore alla cultura Silvana Ormea e la socia fondatrice Grazia Tacchi. Presenti in sala altri graditi ospiti: Avv. Paola Viviani accompagnata dal primario di cardiologia Fabio Ferrari, l’avv. Monica Sfamurri della Fidapa, Anna Jeraci delle Ienner Wheel, Fernanda Littardi pres. Zonta, Chicca Dedali avv. Sanremo PignaMon Amour, Paolo Ferrari con la moglie Angela e l’OD dell’host Franco Ballestra.

La presidente del Matutia ha quindi rivolto il benvenuto a tutti i presenti: ha ringraziato per la folta partecipazione i soci e ha consegnato alla socia Grazia Tacchi una bella targa per l’instancabile opera di volontariato al servizio del club dandole poi la parola per una breve carrellata sugli albori del Matuia.



“Nel 1984//85, padrino il lions club Sanremo Host viene fondato il lioness Club Sanremo. Presidente Elisabetta Massimo, e dopo la Convention di Tapei che sanciva la parità tra lions uomini e donne, il Lioness club si trasforma in Lions club Sanremo Matutia che ha come 1° presidente Rosalba Sopranzi Monteleone e segretaria Grazia Tacchi. Ricorda che nel 96/97 entrano nel club i primi due soci di sesso maschile AY GianCesare e Danilo Papa e che il club si è sempre distinto per l’assiduo impegno verso i più deboli, verso i giovani, gli anziani organizzando raccolte fondi, lotterie, sfilate di moda, tornei di tennis, di bridge e da tornei di burraco: tutti i ricavati sono stati destinati a Campagne per la vista Sight First, alla Scuola cani guida di Limbiate, all’acquisto di un mezzo polifunzionale per effettuare screening e a supportare la nostra Fondazione LCIF”.

La serata prosegue in un clima di serena cordialità ed amicizia, allietata dalla splendida voce di Francesca già presente con noi alla festa degli auguri natalizi. Il Vice Governatore Enzo Benza nel suo intervento manifesta la sua simpatia al nostro club con parole elogiative per la assidua opera di assistenza e di costante impegno dei soci nell’organizzare services importanti e qualificanti.

La presidente Alessandra invita tutti i soci ad ultimare i services in itinere programmati all’inizio anno sociale:

1° tema di studio nazionale “SALVIAMO LEAPI“ ed approfondiamo il mondo di questi nobili animali ed il loro monitoraggio avvalendoci della collaborazione degli Apicultori di Airole e di un progetto che si attuerà con la scuola del Castillo

2° “PIANTIAMO GLI ALBERI” col patrocinio del Ministero dell’ambiente e supportati dalle amministrazioni pubbliche. “Prossimamente - ricorda Alessandra - ci recheremo a Coldirodi per piantumare un albero dono del nostro Comune”

3° Service ad “IMPATTO ZERO” - raccolta e riciclo di cellulari che presto verranno consegnati all’AMAIE

4° “POSTER PER LA PACE” - da anni promotori di questo service tra poche settimane avrà luogo la premiazione dei lavori dei ragazzi delle scolaresche coinvolte

5° Tornei di Burraco - da 12 anni i nostri tornei sono rivolti alla Fondazione. L’annuale appuntamento per sostenere le Campagne della LCIF rivolte a che ha bisogno. Solo nel 2023-24 abbiamo appena versato cifre considerevoli alla Fondazione

6° “RACCOLTA ALIMENTARE” - è appena ultimata e ha dato ottimi risultati tramite l’impegno di tutti i club della zona. Solo il nostro club al supermercato COOP ha raccolto più di 600 kg donati alle Parrocchie di San Rocco, ai Frati Capuccini, all’Emporio Solidale alla CRI e a 2 mamme vittime di violenza

7° PROGETTO KAIROS - effettuata presentazione del Progetto che si prefigge di migliorare l’integrazione scolastica e sociale accettando eventuali diversità e a cogliere la ricchezza nelle differenze per poter offrire ai meno dotati consapevolezza delle loro possibilità. Si continua il percorso di conoscenza e sensibilità con la scuola del Castillo con un futuro progetto di approfondimento.

Il socio Gianni Ostanel ha distribuito una rosa gialla col tipico fiocchetto blu, colori del lions, a tutte le signore con l’aiuto di Luisa Bianchi socia che ha omaggiato, per la festa delle donne, un simpatico biglietto augurale!! Complicità, empatia, partecipazione attiva, unità di intenti sono stati gli ingredienti che hanno animato la nostro Charter e solennizzato l’importante traguardo raggiunto. Si sono alzati i calici per un augurio al club Matutia che con un necessario spirito di appartenenza in ogni socio possa continuare la sua opera costruttiva e determinante sia a livello cittadino che nazionale!!

Mluisa Ballestra (addetto stampa Lions Club Sanremo Matutia)

Sanremo 8 marzo 2024