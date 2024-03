stabilimento Ex Ilva e a Piaggio Aerospace, Berrino (FdI): "Da Urso impegno per occupazione"

"La sintesi dei due giorni a margine delle visite del ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso a Genova dedicate allo stabilimento Ex Ilva e a Piaggio Aerospace, è racchiusa dalle parole del ministro stesso nell'incontro organizzato in Prefettura a Genova. Finalmente una prospettiva ottimistica anche per lo stabilimento siderurgico genovese partendo dallo stanziamento per la manutenzione degli impianti". A dirlo è il senatore FdI Gianni Berrino.



"Così come - riprende - la volontà di un'unica governance per Piaggio Aerospace è il primo passo per il futuro dell'imponente azienda con stabilimento a Villanova d'Albenga. Esprimo soddisfazione per l'impegno costante del ministro Urso nel garantire in tempi brevi prospettive in grado di sostenere produzione ed occupazione".