Incontro a Genova con il Ministro Urso, Veronica Russo (FdI): "Da lui la certezza che il Governo sta facendo tutto per le nostre imprese"

"Ringrazio il ministro Urso e quindi tutto il Governo perché oggi abbiamo la certezza che finalmente dopo tanti anni due grandi e importanti imprese liguri in difficoltà, ex Ilva e Piaggio Aerospace, saranno seguite in prima persona dall'Esecutivo. Il ministro ci ha confermato che sono in cantiere azioni concrete per dare un futuro alle aziende e di conseguenza alle migliaia di lavoratori e le loro famiglie che da troppi anni stanno vivendo nell'incertezza". Così la consigliera regionale Veronica Russo al termine dell'incontro, avvenuto in Prefettura a Genova, tra il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso con i parlamentari liguri e i consiglieri regionali.