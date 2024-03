Elezioni Sanremo: primo incontro nei quartieri per Gianni Rolando "Fondamentale ascoltare i cittadini" (Foto e Video)

Primo incontro con i quartieri, nel corso della campagna elettorale del candidato a sindaco del centrodestra, Gianni Rolando. Un centinaio di persone hanno partecipato al primo di una ventina di incontri, si nei quartieri che nelle frazioni.

“Dagli incontri come questo – ha detto Rolando – le proposte dei cittadini, ma anche io farò le mie. Il primo l’ho faccio alla Foce perché è l’ingresso alla città con l’autostrada. Vorrei fare un lavoro per il miglioramento in pulizia, viabilità e annullamento del degrado, senza dimenticare che la Foce sarà lo svincolo dell’Aurelia Bis, con problemi importanti che sto monitorando a livello nazionale, grazie ai miei contatti da ingegnere”.

Siamo di fronte al Cimitero: “E’ una installazione bellissima, con tombe di pregio e non è purtroppo inserito nel circuito europeo dei cimiteri monumentali. Bisogna lavorare a questo per poter attingere a finanziamenti che possono servire a farlo diventare nuovamente una attrazione”.

“Spero che escano proposte dai cittadini – ha terminato Rolando – qui come in tutti gli altri incontri e spero nel tempo di risolvere le problematiche che mi verranno sottoposte, già da oggi”.