Speciale weekend: i nostri migliori consigli su come trascorrere al meglio questi due giorni in provincia di Imperia

Era previsto per settimana scorsa ma causa maltempo è stato posposto a questo weekend nella speranza che il tempo sia più clemente. Si tratta di ‘Carciofi con gusto’ l’evento ideato da Confcommercio e realizzato in collaborazione con il Comune di Ospedaletti.

La due giorni proporrà numerose iniziative dedicate a questo saporito ortaggio. Un mercatino di prodotti tipici agroalimentari accoglierà il pubblico in Corso Regina Margherita e per i più curiosi sono in programma anche passeggiate alla scoperta dei campi di carciofo. Doppio turno sia sabato sia domenica alle 10 e alle 15, con il punto di incontro è fissato davanti al Comune di Ospedaletti. Accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi si arriverà al Santuario delle Porrine e si andrà alla scoperta delle coltivazioni di carciofo. Tantissimi e gustosissimi i menu a tema nelle giornate di sabato e domenica a pranzo, nei locali di Ospedaletti aderenti, con piatti tra i 4 e i 10 euro (scaricare l’elenco dei esercizi aderenti QUI).

Sempre tempo permettendo, domani a Bajardo è in programma un’intera giornata dedicata alla cultura celtica. Durante tutto l’evento i partecipanti saranno accompagnati nel bosco da Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica, appassionato di cultura Celtica e della magia del mondo vegetale. Tutte le attività proposte permetteranno di immergersi nelle tradizioni della cultura Celtica e delle festività antiche legate al bosco e agli alberi. Durante la passeggiata si susseguiranno vari momenti divulgativi: Efrem Briatore, con l'Associazione La Ghilda, parlerà di alberi e della visione del bosco in antichità; Federica Cosentino, ricercatrice delle tradizioni antiche celtiche e native, della storia antica, dei miti sussurrati intorno al fuoco, delle tradizioni celtiche e del folklore. L'esperienza si potrà svolgere comunque al coperto in caso di maltempo o pioggia. Il ritrovo è fissato alle ore 10 nella piazza Parrocchiale di Bajardo.

‘Elena e le altre. Donne nel mito, donne nella storia’ è il titolo della lectio magistralis della scrittrice e docente universitaria Francesca Sensini in programma questo pomeriggio a Villa Nobel di Sanremo nell’ambito della rassegna ‘Sa(n)remo Lettori’ ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile, docente di lettere del Liceo Cassini. Gli intermezzi musicali saranno curati dall'Orchestra dell'Istituto Colombo di Sanremo.



SPETTACOLI TEATRALI



Al teatro dell’Attrito di Imperia questa sera va in scena ‘Il calapranzi’ di Harold Pinter con Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola del Teatro d’Asporto.

L’azione si sviluppa in un seminterrato spoglio e desolato dove due uomini, Ben e Gus sono in attesa di qualcosa. Ben è il più autoritario e trascorre il tempo leggendo il giornale, Gus invece è passivo, ma è l’unico che utilizza la parola in modo positivo, facendo domande, le quali però non trovano mai risposta. Ne derivano dialoghi vuoti, illogici, irrazionali. Nel corso delle battute si scopre che essi sono due sicari professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi… Non conoscono la loro vittima, sanno solo che prima o poi entrerà dalla porta dello scantinato dove sono chiusi e loro dovranno ucciderla.



Presso la Sala polivalente di Vallecrosia (solettone sud) stasera di scena sarà il recital ‘L’altra metà del cielo’, teatro e musica per la regia di Lilia De Apollonia, ad ingresso libero. Interpreti gli attori del suo gruppo, il circolo ‘Reading e Drama’ di Ventimiglia: brani, poesie, scene teatrali, canzoni e note. Da Shakespeare a Benni, da Dumas a Cechov a Trilussa al moderno cabaret, Alla chitarra e voce Katia Palumbo, al piano Maria Gabba.

Si avvia alla conclusione la quarta edizione di Autunno/Inverno, la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) Imperia. Per il penultimo appuntamento della stagione questa sera al teatro Concordia di Diano Castello ad esibirsi sarà la Compagnia ‘Nasciui pè rie’ di Ospedaletti, che porterà in scena lo spettacolo ‘Pe chi u l'ha fame u pan u pá lasagne’ di Luigi Cavicchia. A chi non piacerebbe essere sempre in forma? Avere un fisico da sportivo? Sicuramente non a Luigin proprietario di una palestra a cui piace soprattutto mangiare. Tra un salame e un piatto di pasta, l’ossessione della dieta arriva anche in casa Lasagna. La nuora Maria e la moglie Gina convincono Luigin, ad acquistare ‘Slimming’ un integratore che sostituisce i pasti. Tutta la famiglia verrà coinvolta, ma le reazioni e le ribellioni non tarderanno ad arrivare.



‘L’amore è sempre amore’ è il titolo della commedia brillante in programma domenica pomeriggio alla Sala dei Tigli del Centro Comunale Polivalente G.Falcone di Camporosso a cura della compagnia ‘L’Emporio del Teatro’ di Sanremo in collaborazione con AUSER e Banca del Tempo. Autrice e Regista è la sanremese Ernestina Pellesi. La pièce è ambientata a Santa Margherita Ligure dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore.

Domani pomeriggio al teatro Comunale di Ventimiglia i più piccoli potranno divertirsi assistendo allo spettacolo gratuito ‘Il Baule dei Sogni Perduti’ di e con Marco Sereno. I piccoli spettatori seguono un simpatico cicerone fino a ritrovarsi catapultati dentro una dimensione fantastica. In questo universo incontrano tanti personaggi che incarnano i sogni dell’infanzia: Topolino, apprendista mago desideroso di mostrare ciò che ha appena imparato, Clemente, il serpentello ubbidiente, Ernesto, il pappagallo parlante, e molti altri. La conclusione del viaggio riserva una magica sorpresa, un finale che lascia il pubblico a bocca aperta.

SPETTACOLI MUSICALI



L’Orchestra Sinfonica di Sanremo questo pomeriggio alle 18.00 nel teatro del Casinò terrà un concerto diviso in due parti dal titolo ‘Una ‘Sinfonia con pianoforte’ e la 'Sinfonia dedicata alla regina Vittoria’ diretto dal M° Christian Fitzner che vedrà la partecipazione del pianista Albert Mamriev, grande virtuoso dallo spirito romantico, Per chi volesse approfondire la storia e le caratteristiche di queste composizioni, sarà possibile accedere in sala mezz'ora prima del concerto per partecipare a ‘Invito all’ascolto’. Un approfondimento condotto dal professor Antonio Secondo, ideato per offrire al pubblico elementi per un ascolto sempre più consapevole e completo.



Per rendere omaggio al cantautore Fabio Concato la band ‘Voilà’ questa sera gli tributerà un concerto al teatro Salvini di Pieve di Teco.

Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai 38 anni, ma non li dimostra affatto. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. Domenica bestiale, Fiore di Maggio, Guido piano, Rosalina, Sexi tango, O Bella bionda, fino ai singoli dell’ultimo album, Stazione nord, Non smetto di aspettarti. Queste alcune delle canzoni del concerto riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista.



‘Compositrici tra vita, arte e spiritualità’ è il titolo del concerto che si terrà questo pomeriggio alle 17.00, presso la Chiesa Valdese di Bordighera, in via Vittorio Veneto. Protagoniste due sorelle musiciste, Maria Teresa e Carmela Pizzulli, che eseguiranno dei brani per voce, violino e pianoforte, coadiuvate da letture in un viaggio alla scoperta delle compositrici di musica sacra che, nella loro vita artistica, si sono ispirate alla fede religiosa. I testi sono raccolti nel libro ‘Compositrici tra vita, arte e spiritualità. Musica sacra ritrovata’ di Maria Teresa Pizzulli. Le letture saranno affidate al Gruppo Donne del Ponente per le Pari Opportunità, costituite nel 2008 come associazione P.E.N.E.L.O.P.E.



La musica tradizionale della costa orientale degli Stati Uniti arriva nel ponente ligure con Brett Ridgeway della Pennsylvania, in visita in Europa per la prima volta: una opportunità unica per conoscere degli strumenti visti raramente in Italia, suonati da un maestro del genere. Polistrumentista, cantautore e concertista con 22.000 iscritti su YouTube, Ridgeway è forse uno degli insegnanti di musica tradizionale americana più rispettato e conosciuto degli Stati Uniti. Lo si potrà ascoltare questa sera al Frantoio Roccanegra di Chiusavecchia nell’ambito di una cena concerto e domani sera al teatro dell’Attrito di Imperia.

Brett sarà accompagnato dalla voce di Kimberly Ann Ridgwey e presenterà un percorso musicale unico nel suo genere, con storie e strumenti originali, tipici della tradizione dei Monti Appalachi, come il bluegrass banjo, l’ukulele, l’Appalachian dulcimer ed il jawbone.



Domani alle 17 presso la sede della S.O.M.S di Imperia, in via S.Lucia 14, si terrà un concerto tenuto da Aurora Pulinetti (diplomata in flauto, vincitrice di concorsi nazionali e internazionali), Luisa Repola (pianista concertista e docente di pianoforte presso l'Istituto Nazario Sauro di Imperia), Mauro Demoro (docente diplomato in contrabbasso e concertista in diverse formazioni musicali), Marcello Repola (diplomato in percussioni, docente al Liceo Cassini di Sanremo e percussionista aggiunto nell'Orchestra Sinfonica di Sanremo). Nella prima parte verrà eseguita la Suite per flauto e piano jazz trio di Claude Bolling. Composta nel 1973 è conosciuta in particolare per l'uso di una commistione tra forme e stilemi della musica classica, e caratteristiche tipiche della musica jazz e tradizionali. Nella seconda parte del concerto verranno eseguiti celebri tanghi di Astor Piazzolla, autore argentino dal carattere fortemente passionale e nostalgico quali Oblivion, Chaus Paris e Adios Nonino.





