Sanremo: domenica 17 marzo la 'Camminata per l'Epilessia', da Santa Tecla al Sud-Est

Si svolgerà domenica 17 marzo a Sanremo, la ‘Camminata per l’epilessia: un passo avanti verso la consapevolezza’, organizzata dall’associazione italiana epilessia, con il patrocinio di Asl 1 imperiese e di ‘Amarti’.

L’appuntamento è organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importante condizione neurologica. Un breve percorso adatto a tutti con partenza alle 10,30 dal Forte di Santa Tecla, costeggiando il bordo mare fino al bar Sud Est.

I partecipanti daranno un segno di solidarietà alle persone con epilessia e alle loro famiglie. Per aumentare la consapevolezza su questa condizione, ancora troppo spesso stigmatizzata ma anche per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dei servizi per le persone con epilessia.

Al termine della camminata verrà proposto un aperitivo a favore del progetto SBEF sostegno a bambini e ragazzi con epilessia e alle loro famiglie. Un percorso di valutazione e sostegno neuropsicologico specifico per i loro genitori e caregiver. Per partecipare cliccare QUI.