Pogacar sulle strade della Milano-Sanremo: la pedalata sotto la pioggia sulla Cipressa e il Poggio

In vista della Milano-Sanremo di sabato prossimo, il campione sloveno Tadej Pogačar si allena sulle note di ‘In Italia’. E quale miglior allenamento in vista della ‘Classicissima’ se non provare la Cipressa e il Poggio?

Se ti chiami Pogačar è una passeggiata di salute anche sotto la pioggia quindi, nel pomeriggio di ieri, il campione sloveno della Uae Team Emirates, fresco vincitore delle ‘Strade Bianche’ con un attacco d'altri tempi a 80 km dall'arrivo, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove divertito pedala sulle strade della Classicissima sulle note del successo ‘In Italia’ di Fabri Fibra nel feat con Emma e Baby Gang.

Sabato prossimo Pogačar sarà in partenza da Pavia e la gara lo vedrà chiaramente tra i favoriti dopo il quinto e quarto posto delle ultime edizioni. Un ‘antipasto’ di lusso ("La corsa più difficile al mondo" così l'ha definita) prima della sua prima partecipazione al Giro d'Italia.