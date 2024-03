Con l'allerta meteo arancione serie di divieti e chiusure previste per domani in tutte le città della provincia

Visto il bollettino meteo emesso dalla Regione che prevede l'allerta gialla per temporali dalle 20 di stasera e che si trasformerà in arancione dalla mezzanotte, a Vallecrosia sarà vietata qualsiasi manifestazione ludica, sportiva e culturale in area o in strutture pubbliche.

E' l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Biasi a dare il via alle ordinanze che, visto lo stato di allerta, saranno emanate in tutti i comuni. Sarà vietato stazionare, occupare e pernottare nei locali e piani sottostrada in zone inondabili. Sarà vietato sostare su passerelle ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei sottopassi.

Previste le chiusure dei giardini pubblici e dei cimiteri oltre che di di alcune attività commerciali nelle aree esondabili di via Roma a Vallecrosia. Sarà anche chiuso il parcheggio adiacente al torrente, nella zona alta della città.

Lo stesso provvedimento, come detto, sarà adottato da tutte le amministrazioni, nei diversi centri costieri e montani della nostra provincia.