Sanremo: discarica a cielo aperto in via Monte Ortigara, sacchetti abbandonati da un mese (Foto)

Il caso era già emerso più volte nei mesi scorsi ed ora viene riproposto prepotentemente da molti residenti, visto che le foto che pubblichiamo a corredo, vedono decine di sacchetti dell’immondizia abbandonati dai soliti incivili che, però, sono presenti da circa un mese.

Il conferimento ‘selvaggio’ dei rifiuti è un problema che si registra praticamente ovunque e in tutte le città, visto che molti residenti e turisti abbandonano l’immondizia sconsideratamente, sia per scarso senso civico ma, in taluni casi, anche perché non pagando la Tari, non hanno accesso ai sistemi predisposti dai comuni.

L’allarme, anche questa volta, arriva da via Monte Ortigara, infrazione Coldirodi a Sanremo accanto all'isola ecologica. Da tempo, infatti, i residenti della zona lamentano la situazione ma, secondo quanto da loro affermato, da un mese non vengono rimossi i sacchetti.

Anche in questo caso, purtroppo, da registrare l’assenza di servizi di vigilanza ed in particolare di foto trappole o telecamere che potrebbero immortalare gli incivili che continuano regolarmente a conferire in malo modo i rifiuti, contribuendo a peggiorare la situazione delle discariche e non solo.