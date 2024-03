Maltempo sul Ponente: tra 10 e 30 mm di pioggia, neve in montagna con 30 cm a Monesi

Tra i 10 e i 30 millimetri di pioggia nel primo passaggio della doppia perturbazione che sta colpendo la nostra provincia nel fine settimana.

Una precipitazione che, al momento, non ha provocato danni e che preannuncia quella che scatterà nel pomeriggio ed andrà avanti fino a domani. L’unico danno da segnalare è quello avvenuto in Valle Arroscia, dove un albero secolare è crollato ieri sera verso le 23 tra Pieve di Teco e Moano.

La neve ha colpito diverse zone montane della nostra provincia. Una trentina di centimetri sono scesi a Monesi mentre un po’ meno a Colle Melosa, Verdeggia e anche sul Colle di Nava. Qualche fiocco di neve anche a monte Bignone e Bajardo, nell’entroterra di Sanremo. Anche le temperature sono calate, con molte località che hanno fatto segnare zero gradi o anche qualche decimo in meno.

Le previsioni per le prossime ore vedono quindi un nuovo passaggio di nuvole, che porteranno ancora pioggia sulla provincia e possibili nevicate in montagna. Non è da escludere che, nelle prossime ore possa essere diramata una allerta.