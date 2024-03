Ventimiglia: anche la Confesercenti provinciale ieri al convegno 'Oltre la Parità' al Teatro Comunale

Era presente anche una delegazione di Confesercenti Impresa Donna della provincia di Imperia, ieri al teatro comunale di Ventimiglia per il convegno ‘Oltre la parità’, momento di condivisione e stimolo verso le tematiche della parità di genere.

Toccante e ricco di significati l’intervento del consigliere di parità Laura Amoretti, che ha ritrovato proprio negli articoli della nostra Costituzione e nelle parole delle madri costituenti la base per le politiche da portare avanti oggi.

“Articoli importanti - dichiara Erika Martini presidente provinciale di Impresa Donna - che già ci parlavano allora dell’importanza della tutela fisica ed economica della donna. Gli interventi allo scopo di proteggere e sostenere le donne durante fasi della propria vita delicate come la gravidanza o la nascita dei figli, la tutela della donna lavoratrice, le misure contro ogni tipo di discriminazione e di diseguaglianza sociale. Il diritto della donna a ricoprire ruoli apicali o far parte delle forze dell’ordine. I valori da cui oggi possiamo ripartire sono quindi quelli antichi, preziosi della nostra Costituzione”.

“Questi, per ‘Impresa Donna’, vanno salvaguardati e portati avanti - aggiunge Erika Martini - soprattutto mai dimenticati ogni giorno, che siano sociali, culturali o economici”. Confesercenti Impresa Donna ricorda che da un anno è presente nella sede di Imperia lo sportello ‘Futura’ a disposizione delle imprese che, oltre a dare informazioni in riguardo alla parità di genere, può essere di aiuto anche nell’avviare l’iter per la certificazione, sugli incentivi alle imprese e gli sgravi fiscali.

“Un ringraziamento, infine – termina Erika Martini – al consigliere della Regione Liguria Mabel Riolfo per il suo impegno sulla tematica delle pari opportunità con la sua proposta di una legge regionale che mira alla promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile, la valorizzazione della competenza delle donne”.