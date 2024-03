Ospedaletti: serie di lavori da lunedì prossimo, chiusa via Pettinengo e parcheggio gratis in piazza An Nassiriya

Un'Ordinanza relativa all'avvio di lavori e conseguenti modifiche alla viabilità è stata emessa dal locale Comando di Polizia Municipale di Ospedaletti.

Per consentire l'avvio e il successivo completamento di opere di rifacimento della pavimentazione, oltre eventuali interventi sotto-suolo, che riguarderanno via Generale Di Pettinengo, sono stati decisi importanti cambiamenti riguardo la viabilità stradale cittadina.

Dalle 7 di lunedì via Di Pettinengo verrà chiusa al traffico, con accesso riservato ai soli residenti e agli operatori commerciali della via, sino a termine lavori. Per permettere il regolare flusso del transito veicolare evitando eccessivi disagi agli utenti, è stato deciso di attivare il doppio senso di circolazione lungo via Matteotti sino a fine lavori, eliminando provvisoriamente i parcheggi per auto lungo un lato della strada. Sarà anche consentito il transito veicolare nel 'budello' di via Roma in direzione levante-ponente.

Per compensare il disagio arrecato agli automobilisti per la soppressione (temporanea) di posti auto lungo via Matteotti, verrà autorizzato per tutta la durata dei lavori previsti il parcheggio gratuito per residenti e operatori commerciali nei posti auto con strisce blu in Piazza An Nassiriya davanti alla vecchia stazione ferroviaria.

I lavori verranno interrotti durante le festività pasquali, il completamento dell'intervento è previsto entro il prossimo mese di maggio. Costo circa 170mila euro, la ditta incaricata che si è aggiudicata l'appalto è la Zanotto srl di Sanremo.