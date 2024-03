Ospedaletti: ok al pagamento dei parcheggi con lo smartphone, il comune attiva il sistema 'MyCicero'

Il Comune di Ospedaletti sta per implementare il pagamento via ‘App’ per le soste sui parcheggi blu della città delle rose.

Al momento, infatti, le aree di sosta vengono gestite con il pagamento attraverso i parcometri presenti sul territorio e con i cosiddetti ‘gratta e sosta’. Per facilitare gli utenti il comune ha deciso di attivare il sistema ‘MyCicero’ che consente il pagamento delle soste con il cellulare e altri dispositivi elettronici simili.

Il sistema di pagamento con ‘App’ è già previsto in diversi comuni, anche della nostra provincia e consente nuove e più agevoli modalità di riscossione delle tariffe orarie. Il sistema di pagamento ‘MyCicero’, come tutte le altre applicazioni, consente di attivare, prolungare, interrompere la sosta tramite il proprio dispositivo elettronico.

Il Comune evidenzia come il sistema gestionale di pagamento sia conveniente e funzionale sia per gli utenti che per l’ente. Per il Comune e prevista la gratuità del servizio in quanto ‘MyCicero’ non tratterrà alcuna commissione o aggio sugli introiti delle soste che verranno interamente versati al Comune mensilmente, poiché il relativo costo del servizio è interamente posto a carico degli utenti che decidono di avvalersene.

Le tariffe applicate per la sosta sono le stesse attuali ma, per l’utente ci sarà una commissione applicata dalla ditta e sarà pagata direttamente a ‘MyCicero’.