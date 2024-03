Da Ventimiglia a New York, Maria Claudia Torlasco Mastelli: "Voglio diffondere la parità di genere" (Foto e video)

Maria Claudia Torlasco Mastelli, past president Aidda, oggi partirà alla volta di New York per rappresentare l'Italia a una commissione organizzata dall'Onu per il passaggio delle consegne alla nazione che ha assunto la presidenza del G20. La past president nazionale di Aidda lo ha annunciato ieri a Ventimiglia nel corso del convegno "Oltre la parità": "Verranno passate le consegne alla nazione che nel 2024 ha sede del G20. Passeremo, quindi, le consegne alle donne del W20 Brasile" - dice Maria Claudia Torlasco Mastelli - "Per l'occasione porterò un contributo sulla parità di genere, vorrei diffondere questo concetto anche alle socie degli Stati Uniti. Inoltre, dovrò aprire il convegno al posto del ministro Roccella".

In qualità di presidente nazionale di Aidda ha, infatti, contribuito a fondare INCLUSIONEDONNA, un’aggregazione di associazioni femminili le più svariate (medici, ingegneri, architetti, avvocatesse, giuriste, giornaliste ecc.) per avere un maggior peso nel colloquiare con le istituzioni al fine di offrire un interessante contributo di esperienza che possa portare a migliorare la condizione femminile nel mondo del lavoro e della rappresentanza, e il W20. "Quando ero presidente di questa bella associazione, nata nel 1961, che ha iniziato a portare avanti l'evoluzione della figura femminile nelle aziende e, quindi, l'importanza delle donne nelle attività produttive, allora ho fondato, insieme a una mia amica, l'associazione W20, che è la componente italiana delle donne del G20, finalizzata a promuovere presso i governi del G20 finanziamenti per incentivare l'evoluzione delle donne nel digitale, nel lavoro, nella famiglia e nella possibilità di avere un conto in banca" - racconta Maria Claudia Torlasco Mastelli - "Abbiamo partecipato a tutti i summit. Ora parto per New York dove c'è un summit per fare un passaggio di ruoli, visto che l'Italia è stata la sede del G20 e ora passa al Brasile. Passiamo così tutte le nostre conoscenze e lo stato di avanzamento dei lavori che l'Italia ha promosso alle socie del Brasile che porteranno avanti questa iniziativa".

Maria Claudia Torlasco Mastelli è lombarda, ha frequentato il liceo classico e si è laureata in Farmacia a Pavia dove ha avuto un’esperienza giovanile molto formativa di ricercatrice del CNR, in un team per la ricerca di base in ambito farmacologico. Cresciuta in una famiglia di imprenditori abituati da sempre ad affrontare e risolvere ogni evenienza, si è dedicata con entusiasmo alla gestione dell’Azienda Farmaceutica Mastelli, fondata dal padre di suo marito, un medico anatomopatologo, poco dopo la guerra. Gestisce anche, con piacere e soddisfazione, una piccolissima azienda agricola sulle colline dell’Oltrepò Pavese che produce Lavanda, Miele e Nocciole. E', inoltre, socia Aidda Liguria dal 2004. E' stata consigliera della delegazione Aidda Liguria dal 2008 al 2014, consigliera nazionale Aidda, vice presidente nazionale dal 2014 al 2017 e presidente nazionale dal 2017. E' Cavaliere della Repubblica nominata da Ciampi nel 2006, consigliere di amministrazione dell’Associazione Sportiva Circolo Golf gli Ulivi-Sanremo visto che gioca volentieri a golf.

La Mastelli, piccola industria farmaceutica italiana nata nel 1949, interamente di proprietà della sua famiglia, occupa circa 95 persone. La sede amministrativa ed il sito produttivo si trovano a Sanremo. Dal 1952, è una delle più innovative aziende farmaceutiche italiane, è leader nella R&S, produzione e commercio di prodotti medici rigenerativi basati sul DNA, produce e commercializza esclusivamente in Farmacia con propri marchi Farmaci, Medical Devices e Cosmetici per dermatologia, ginecologia, ortopedia e medicina estetica. La produzione per conto di terzi vale circa il 10% della cifra d’affari; l’export è intorno al 55%. A breve aprirà una sede anche a Ventimiglia. "Apriremo una sede a Bevera" - annuncia - "Stiamo ristrutturando".