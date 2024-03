Volley: trasferta più lunga la Grafiche Amadeo, gialloneri ospiti domani sera dello Yaka Volley Malnate

Per la trasferta più lunga del campionato nazionale maschile di volley di serie B, il Grafiche Amadeo farà tappa domani, a Malnate, in provincia di Varese, a meno di dieci chilometri dal confine con la Svizzera che da qui si raggiunge attraverso il valico di Gaggiolo, piccola frazione del comune di Cantello.

L’appuntamento è per le 20,30 al palazzetto del Centro Polivalente di via Gasparotto dove i gialloneri proveranno, con le forze a loro disposizione, di limitare i danni contro un’avversaria, lo Yaka Volley Malnate, contro la quale, all’andata, riuscirono ad emergere solo in occasione del terzo dei tre set col quale i lombardi risolvettero la sfida, a loro favore.

«Lo Yaka Malnate rappresenta il frutto di una straordinaria collaborazione tra varie società pallavolistiche del varesotto. In poche stagioni, dopo essersi aggiudicati il titolo italiano e la Coppa Italia di serie D, la squadra ha scalato le classifiche sino ad approdare in A3». Ricorda il presidente del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera, chiamato domani a sostituire, in panchina, l’indisponibile coach Cesare Chiozzone.

«Quello di conquistare il primato era l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione dal sodalizio varesotto. Poi in seno alla squadra sono incorsi alcuni infortuni e la corsa per il primato del girone sembra essersi limitata al duello tra Alto Canavese e Sant’Anna TomCar che il calendario metterà di fronte domani sera». Prosegue Privitera, costretto ancora una volta a fare la conta nel tentativo di schierare in campo una formazione degna di tale nome.

"Ormai è consolidato: puntiamo sui nostri giovani, un gruppo di atleti meritevoli di attenzione che assiduamente continua ad allenarsi e sul quale puntiamo soprattutto in previsione futura".

Le altre gare della 18esima giornata: Volley Parrella TO – Zephir Mulattieri SP; Saronno – Mercatò Alba; Alto Canavese TO – Sant’Anna TomCar TO; Ilario Ormezzano BI – PVLCerealterra Ciriè; R&S Mozzate – Trading Log SP. Riposa: Rossella ETS Caronno.

Classifica: Alto Canavese TO 39, Sant’Anna TomCar TO* e Rossella ETS Caronno 38, PVL Cerealterra Cirié e Yaka Volley Malnate VA 34, Volley Parrella TO 26, Trading Log SP* 24, Mercatò Alba* 18, Ilario Ormezzano BI e Saronno 16, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. **=Due partite in meno. *=Una partita in meno.