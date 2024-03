Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport. Insieme per sostenere lo sport in Liguria nel corso del 2024

Il 2024 si prospetta un anno speciale per la Liguria: Genova è Capitale europea dello Sport e Stelle nello Sport festeggia 25 anni di attività sul territorio. In questa fortunata congiuntura si muove anche Iren luce gas e servizi, business unit del Gruppo Iren, che ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva.

E così, anche quest’anno, Iren sostiene il progetto di Stelle nello Sport. Una partnership volta a promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. Da questa collaborazione nasce Iren per lo Sport, un ricco calendario di eventi.

Si parte il 9 e 10 Marzo al Lago Figoi con il Trofeo di nuoto artistico Piccole Donne. Segue, il 24 Aprile, la manifestazione Il più veloce della città, in programma a Villa Gentile. Doppio appuntamento al Porto Antico con la Festa della Ginnastica il 25 maggio e il Galà della Danza Sportiva il 26 maggio. A giugno l’appuntamento sarà con il Contest della Ginnastica Andrea Doria e con la Gara Nazionale di Gozzi, in programma il 22 giugno a Vernazzola. L’8 settembre si svolgerà Miglio Marino, lo storico evento della Sportiva Sturla e il 28 settembre ritornerà al MySport Village Sciorba lo SportAbility Day. Per il 28 ottobre l’appuntamento è al Palacus con il Torneo Nazionale di Pallavolo S3 e l’8-9 novembre nuovamente alla Sciorba si terrà il Trofeo Nico Sapio di Nuoto. A completare l’intenso programma gli eventi speciali di Colombo Genova Volley e Pgs Auxilium Basket.



Fra le iniziative collaterali è confermata la Festa dello Sport, al Porto Antico di Genova, dal 24 al 26 maggio, dove Iren sarà presente con uno stand per proporre attività e laboratori per i più giovani in collaborazione con EduIren. Confermato anche il Premio Fotografico Nicali-Iren, per esprimere, attraverso la fotografia, la gioia, l'emozione e la passione per lo sport. Potranno partecipare tutti coloro che vivono in Liguria, semplicemente inviando entro l’8 aprile 2024 un numero massimo di tre foto all’indirizzo e-mail foto@stellenellosport.com. L’autore dello scatto migliore riceverà un monopattino elettrico IrenGO durante una cerimonia di premiazione che si terrà sul palco della Festa dello Sport sabato 25 maggio alle ore 11, alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive e con la partecipazione di grandi campioni olimpici.