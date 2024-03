Consigli e tendenze per creare una casa primaverile

La primavera, con la natura che si risveglia e la fioritura che colora i paesaggi con tinte calde e accese, porta con sé il desiderio di rendere ogni ambiente della casa più accogliente e in sintonia con la natura che ci circonda.

Gli interior designer hanno divulgato alcuni consigli, semplici ed efficaci, per dare un tocco primaverile alla propria casa soffermandosi su quei piccoli dettagli, che se ben curati, sapranno fare la differenza nel rendere un arredamento di design unico e caratteristico.

L’attenzione è rivolta in particolare ai colori, quelli più vicini alle nuance di questa stagione, ai pattern, insoliti e accattivanti, ideali per i tessuti di cuscini o di copripiumini ed infine ad accessori e oggetti che si stanno affermando come must have nelle tendenze primaverili 2023.

Colori e Nuance Stagione Primaverile

Ilè senza dubbio uno strumento che permette, in modo semplice ed immediato, di cambiare l’atmosfera nelle stanze di casa. È utile inoltre pere per valorizzarne zone specifiche.

Tra i colori più scelti in primavera spiccano il marrone e le tinte neutre. Tutte le sfumature del marrone sono tornate alla ribalta e non sembrano volerci lasciare molto presto. Soprattutto affiancate da colori più neutri come il bianco, l’avorio, il beige e il crema ideali per dare un aspetto minimal e naturale alla zona in cui vengono collocati. Il risultato garantito è un’eleganza intramontabile e minimalista in particolare se abbinata con arredi in legno e tessuti naturali come lino e juta.

Sempre a tema natura, un’altra colorazione di tendenza è il verde bosco. Una nuance che ci riporta al contatto con un ambiente naturale come prati e boschi. Una tinta che invita a giocare con le sue sfumature associando elementi che si richiamano tra loro. Per esempio in soggiorno si possono inserire un morbido tappeto verde oliva e dei cuscini decorativi più scuri per il divano.

Ultimo trend per le tinte primaverili, l’immancabile ritorno dei colori pastello. Protagonisti saranno il giallo, il verde menta, il rosa, l’azzurro e il lilla. Versatili e romantici sono perfetti sia come colorazione per grandi arredi che per piccoli soprammobili accattivanti.

Pattern Trend Primavera 2023

sono un equilibrio perfetto tra. Parola d’ordine stupire con stile. Icome figure geometriche conal contrario con toni più leggeri sono consigliate per cuscini decorativi. Mentre isono proposti per vivacizzare la zona notte.

Un pattern mai passato di moda è quello a righe e quadrati rivisitato in chiave sofisticata ed elegante. Righe in stile country per dare un tocco dal profumo di campagna al salotto o alla cucina di casa. Quadrotti grandi e righe larghe oblique per una decorazione estrosa per cuscini e coperte.

Ultimi pattern immancabili nella stagione della fioritura sono le decorazioni floreali. Dai fiori giganti in rilievo, per un gusto surrealista, a motivi con fiori più raffinati in chiave retrò per chi ama lo stile vintage.

Decorazioni e Accessori Must Have per la Primavera

Se nella vostrasono già ampiamenteunvi aiuterà a dare equilibrio alla palette spostando l’attenzione sulle forme e le linee.

Per la sala da pranzo vassoi e ciotole in marmo da esporre come centrotavola per conferire raffinatezza all’atmosfera. Oppure svuotatasche con struttura irregolare e lavorazioni in rilievo per i tavolini da caffè o le mensole all’ingresso.

Per chi invece ha gli ambienti arredati con colori neutri e tenui come il bianco o le sfumature di grigio un accessorio in vetro colorato elegante e appariscente è adatto per donare un tocco vivace alla stanza. Gli esempi sono tanti, vasi in vetro soffiato dalle forme sinuose da utilizzare come soprammobile anche senza fiori e candelabri di forma moderna per un tocco romantico alla sala da pranzo.

Ultima decorazione che non può mancare in una casa dall’aspetto primaverile sono i motivi ondulati. Onde semplici o esagerate inseritele nel bordo del tappeto per il soggiorno, nello specchio all’ingresso oppure nelle cornici portafoto sulla vostra libreria. E se amate osare scegliete pouf e tavolini con forme sinuose per avere in casa vostra la stessa sensazione che trasmettono le onde del mare.