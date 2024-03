L'ospedale unico di Taggia nel punto sanitario della Regione: affidamento dei lavori non prima del 2028

Il Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, Maria Elena Galbusera, è intervenuta questa mattina a Genova, nell’ambito del classico ‘punto’ settimanale della Regione sulla sanità ligure. Il direttore ponentino ha parlato innanzi tutto dello stato di avanzamento dell’ospedale unico di Taggia. In particolare dell’affidamento della redazione del DocFap (documento di fattibilità alternative progettuali).

Ha anche parlato della storia del progetto per il nosocomio di Taggia, partendo dal 2007, quando venne avviamo uno studio fattibilità, che ha portato ad una serie di iniziative, culminate nel 2023 con l’approvazione del quadro esigenziale, l’adozione della variante urbanistica e, quindi, l’approvazione della valutazione ambientale strategica.

Quali i passaggi futuri: si passa dall’approvazione definitiva della variante urbanistica e, ad agosto, quella del documento di fattibilità alternative progettuali e di quello di indirizzo di progettazione. A marzo 2025 toccherà all’affidamento della progettazione, a novembre dello stesso anno la consegna del progetto di fattibilità tecnico economica, a maggio 2026 la verifica e validazione dello stesso da parte di inail. L’aggiudicazione e l’affidamento è fissato per il 2028.

Le caratteristiche dell’ospedale, lo ricordiamo, vede una superficie da 130mila metri quadri con un volume di 430mila metri cubi. Previsto un corpo di accesso da 5.000 metri quadri, una piastra a due piani da 40mila metri quadri e un corpo di degenza da 36mila.

Sarà una struttura sede di DEA di 1° livello, con il mantenimento del Pronto Soccorso presso l’ospedale di Bordighera.

Queste le principali attività previste a Taggia:

- Pronto Soccorso

- Blocco operatorio con almeno 7 sale

- Blocco endoscopico con almeno 5 sale

- Blocco parto con almeno 5 sale parto/travaglio e una operatoria

Diagnostica per immagini:

- 3 Tac, 2 risonanze magnetiche, 4 sale angiografiche,

acceleratori lineari, 4 diagnostiche radiologiche, 4 ambulatori ecografici, 3 mammografi, 2 MOC

- Area di laboratorio dotata di Laboratorio di patologia clinica, Laboratorio di Microbiologia, Anatomia Patologica, Centro trasfusionale.

Sono previsti 618 posti letto, di cui 474 acuti, 76 di riabilitazione per lungodegenza. A Bordighera, contestualmente, ne rimarranno 91 di cui 66 acuti e 25 per lungodegenza.

Tornando a Taggia saranno 173 i posti per l’area chirurgica, 57 nell’area donna-bambino, 114 per l’emergenza-urgenza, 234 nell’area medica e 40 per day hospital e dialisi.

Ovviamente è previsto un parcheggio, che sarà da 1.700 posti auto ed un eliporto.