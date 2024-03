Ginnastica: ottimi risultati nel weekend per la 'Riviera dei Fiori' al campionato regionale di trampolino

Si è svolta sabato scorso a Milano la seconda prova del Campionato Regionale individuale di trampolino ‘Gold’ e ‘Silver’, ma anche del minitrampolino ed acrobatica individuale.

Anche in questa occasione, in ragione degli accordi tra i Comitati Regionali (Liguria, Piemonte e Lombardia) la gara si è svolta con la modalità ‘Zona Tecnica’ accorpando i punteggi in un’unica classifica. La Ginnastica Riviera dei Fiori ha partecipato con 8 ginnasti che, oltre ad aver trascorso una entusiasmante giornata di sport confrontandosi con ginnasti di altre società, hanno ottenuto buoni punteggi e vari podi che hanno soddisfatto le aspettative dei tecnici Nicla Londri, Damiano Giunta e Giulia Bellone.

Nel trampolino ‘Gold’, livello che prevede notevoli difficoltà tecniche, la junior Matilde Sappia si è classificata al 4° posto, con un errore nell’ultimo salto dell’esercizio obbligatorio che, nonostante un ottima esecuzione nel ‘libero’, ha compromesso il podio. Nel trampolino ‘Silver’, nelle allieve Rebecca Falcidia ottiene un buon bronzo, mentre nelle junior oro per Cecilia Carlo e bronzo per Roberta Di Michele. Nella gara maschile i giovanissimi allievi si sono ben comportati ottenendo un oro con Giacomo Cioffi, un bronzo con Samuele Lombardo e il 6° posto per Lorenzo Gianforte (classe 2015 il più giovane in gara). Ancora un oro negli ‘Allievi 2’ con Pietro Serini.

Nella gara del minitrampolino, dopo la serie dei tre salti, i punteggi totali hanno assegnato un oro negli ‘Allievi 2’ a Pietro Serini, oro negli ‘Allievi 1’ per Samuele Lombardo e 5° posto per Lorenzo Gianforte. Nella gara femminile altro bronzo per Rebecca Falcidia e, nelle ‘Junior 4’, per Cecilia Carlo. Quinto posto, invece, per Roberta Di Michele.

Per la gara di acrobatica non è stata compilata una classifica unificata quindi i ginnasti liguri, unici in regione a svolgere questa nuova tipologia di gara del programma tecnico abbinato al trampolino elastico, si sono alternati sui vari gradini del podio.

Prossimi impegni: per la ritmica domenica la seconda prova del campionato di serie C nazionale, mentre l’artistica femminile sarà impegnata nella prima gara a squadre della stagione, e la sezione della ginnastica per tutti disputerà la sua prima prova regionale.

Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori che accoglierà oltre 400 atleti del girone ligure di ponente (dal Ponte San Giorgio a Ventimiglia) che, tra sabato e domenica 10, si sfideranno nelle prove ai piccoli e grandi attrezzi della ginnastica. L’organizzazione dell’importante evento è stata affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori dal Comitato Regionale FGI Liguria.