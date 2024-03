Calcio: l'Inter con un allenatore sempre più preparato

Tempo fa uno come Simone Inzaghi non era molto preparato in forma di tecnico per gli allenamenti di squadra, ma da quando è arrivato nel club dell'Inter, ha fatto progressi. Vediamo come e in che forma.

Simone Inzaghi

Prima di arrivare all'Inter, Simone Inzaghi allenava lama la sua carriera di tecnico è iniziata circa 10 anni fa. Infatti, il tecnico non era molto grande come ora capace di raggiungere meglio tutti i suoi obiettivi. Ex calciatore della Lazio molto probabilmente gli è stato facile a fine carriera intraprendere il ruolo di allenatore per l'appunto con la stessa squadra con cui ha giocato da quasi una vita. Maadesso sta facendo il suo successo proprio con l'Inter, una delle migliori squadre italiane, nonostante tutto il tecnico ha sempre sognato di portare avanti questo suo progetto di diventare a tutti i costi un grande allenatore. Dunque un successo soddisfacente che però nei mesi scorsi poteva rischiare anche l’esonero che per fortuna alla fine non c'è stato.

Con la Lazio

Tempo fa, anni indietro, Simone Inzaghi, con il club della Lazio aveva firmato un bel ciclo ma sicuramente non come quello attuale come adesso è con l'. La sua carriera di allenatore tuttavia inizia proprio qui e studiava molto poco i suoi avversari soprattutto quando c'era da affrontare una partita. Simone Inzaghi alle sue prime armi le mosse vincenti le ha sempre sapute pensare bene ma non aveva quella fissa di raggiungere tutti gli obiettivi come ora. A quei tempi forse, la Lazio non aveva nemmeno dei giocatori paragonabili a quelli dellao dell'Inter, questo è certo, però il tecnico forse nemmeno si sforzava più di tanto a impostare ai suoi uomini quella voglia di vincere. Insomma, sicuramente ieri non era come oggi.

Con l'inter

Il suo arrivo all’Inter per qualche mese non è un granché è perchè Simone Inzaghi veniva dalla Lazio e dai suoi primi approcci come allenatore. Ma il club più famoso d'Italia, lo ha spinto ad accelerare la sua voglia di fare grandi manovre e optare per tanti progetti tra cui obiettivi sempre più grandi. Qui, Simone Inzaghi è riuscito a portare vizi e virtù grave; grave; come gli altri allenatori come Marcello Lippi riuscito a compiere quel salto mentale e di personalità è verso la Juve, o come Antonio Conte Massimiliano Allegri, Fabio Capello e Arrigo Sacchi nel club del Milan. Anche se Simone Inzaghi tempo fa, con la formazione 3-5-2 senza colpi di genio, non aveva ancora quella visione nella gestione del torneo, oggi invece se la studia meglio. Tuttavia, in Coppa Italia e Supercoppa, l’Inter, con il suo progetto supera la Champions, trasformando la squadra e lui stesso in un qualcosa di più.

Un grande allenatore

Dunque è con l'Inter che Simone Inzaghi diventa uno dei più grandi allenatori. Sicuramente rispetto a prima, molto maturo, consapevole, ma soprattutto vincente. Simone Inzaghi fa quel salto di qualità che gli permette di ottenere il primo scudetto nerazzurro, forse un pò come Luciano Spalletti. Oggi il tecnico si distingue bene con gli altri grandi mister delle squadre italiane, perché riesce a cogliere l'attimo e manipolare la situazione, ma non solo, l'allenatore riesce anche ad aiutare a crescere i suoi uomini con molta armonia. Dunque tanti di loro che crescono con Simone Inzaghi è come essere tornati un po ' nel passato o meglio ai vecchi tempi di quando gli allenatori formavano le proprie squadre.

Conclusione

Nonostante tutto, il tecnico utilizzi sempre quella sua formazione chiamata 3-5-2 oggi comunque risulta essere sicuramente una formula moderna. Sì perchè è una manovra offensiva e cangiante che sa dominare le partite, qui, l'allenatore si gioca le sue carte in Champions e anche se l'Inter non ha la forza di alcune squadre internazionali molto più forti sicuramente lui prova a portare sempre il club su alti livelli. Simone Inzaghi forse non a caso si trova all'Inter, ma nello stesso tempo tutto gli permette di essere diventato qualcuno tra gli allenatori migliori italiani.