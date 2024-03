In Francia l'aborto entra nella Carta Costituzionale: il Vescovo Suetta "Un segnale molto pericoloso"

Il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha commentato, in una intervento sul sito della stessa, la decisione della Francia di far entrare l’aborto nella Carta Costituzionale dello Stato come un diritto. E’ stato votato in Senato con una maggioranza schiacciante, 720 voti favorevoli contro 70 contrari.

“Questo già in sé è un pessimo segnale di non civiltà – dice Antonio Suetta - io ritengo così, anche se purtroppo questa possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, più comunemente è autenticamente chiamato aborto, viene spesso diffuso come se fosse una conquista di civiltà. Per me è assolutamente al contrario. In realtà le cose purtroppo materialmente non cambiano, perché l’aborto era già consentito in Francia come è consentito nella maggior parte dei paesi del mondo. Ma il segnale è molto pericoloso ed è anche molto indicativo negativamente, perché si vuole quasi consacrare la pratica dell’aborto come un diritto. Giustamente la Pontificia Accademia della Vita ha espressamente fatto notare come non possa essere considerato un diritto la soppressione di una vita umana per qualsiasi motivo”.

“Ma la cosa sulla quale vorrei ancora farvi ulteriormente riflettere – prosegue Suetta - è quella sorta di celebrazione, di festa popolare che hanno fatto in Francia per osannare questa riforma costituzionale, addirittura scrivendo anche il motto di questa campagna sulla Tour Eiffel. A me pare che questo sia un segnale pericolosissimo di degrado morale, di calo di civiltà, ma anche uno spingere sul pedale dell’acceleratore dell’indifferenza, cercando a tutti i costi di far passare l’aborto come se non fosse un omicidio, come se fosse soltanto una questione di libera autodeterminazione della donna e come se il feto abortito non fosse già persona umana. Tuttavia, nell’esagerazione e nella esasperazione di questa festa, a mio parere, si possono scovare già dei segni positivi di ripresa, perché se la cosa fosse così normalmente e tranquillamente accettata non ci sarebbe stato bisogno di questo intervento legislativo e non ci sarebbe stato bisogno in Francia e purtroppo anche altrove di sollevare tanto cancan. Evidentemente si vuole forzare quello che la coscienza, autentica referente della legge naturale del nostro cuore, dice, sussurra e qualche volta grida ad ogni persona, soprattutto ad ogni persona autenticamente libera e di buona volontà”.

“Un ultimo aspetto che voglio far notare circa questo fatto – termina Suetta - è il fatto che le leggi non sono soltanto l’esito di qualcosa che accade nella società, ma le leggi hanno anche una funzione educativa e dunque la promozione di questo inserimento nella carta costituzionale francese del diritto all’aborto diventa purtroppo direttamente una promozione dell’aborto e noi sappiamo come oggi l’aborto, che rimane sempre drammatico e che rimane sempre illecito, non sia legato soprattutto al fatto di situazioni estreme, così come non è bene affrontare i problemi dal punto di vista estremo, ma oggi si ricorre all’aborto per futili motivi. Si ricorre all’aborto perché si è cercato di destabilizzare e distruggere la famiglia e si ricorre all’aborto perché purtroppo i nostri giovani non sanno cosa sia veramente l’affettività e la sessualità e non sanno viverla in maniera autenticamente libera e umana”.