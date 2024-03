Trofeo Ponente in Rosa, da Bordighera parte la prima tappa in linea (Foto e video)

E' partita da Bordighera la prima tappa in linea del Trofeo Ponente in Rosa, gara internazionale a tappe femminile elite.

Dopo la cronoprologo individuale di 2,600 chilometri andata in scena ieri dalla Marina al centro di Loano. Le ragazze sono tornate in sella per la seconda giornata di gara della terza edizione del Ponente in Rosa che prevede 112 chilometri da Bordighera a Pietra Ligure. "Oggi la partenza della prima tappa del 'Trofeo Ponente in Rosa' 2024: 30 squadre internazionali per una competizione ciclistica femminile che mette Bordighera ancora una volta al centro di un importante evento sportivo su due ruote" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva in totale sicurezza sono scattati il divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Ampelio (ambo i lati), piazzale del Casinò (rotonda di Sant’Ampelio), piazzale Bresca, piazzale Guggenheim e sul lungomare Argentina (nel tratto compreso tra hotel Piccolo Lido e hotel Parigi) e il divieto di transito in via Sant’Ampelio (da via XX Settembre a via Arziglia), sul piazzale Bresca e sul piazzale Guggenheim. Inoltre, è stata sospesa la circolazione in località via Arziglia – Madonna della Ruota.

La partenza agonistica è stata preceduta da un percorso locale, non agonistico, delle partecipanti che sono passate lungo via Sant’Ampelio, via Arziglia, piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana, via Pasteur, via Vittorio Emanuele, via XX Settembre, piazza Valgoi, via Arziglia. La viabilità è stata, perciò, sospesa per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti dalla polizia locale e dalla scorta tecnica. "E' un grande onore avere ospitato la prima tappa in linea del Trofeo Ponente in Rosa" - dice l'assessore Walter Sorriento presente all'evento sportivo insieme all'assessore Martina Sferrazza e al presidente del Consiglio Stefano Gnutti - "Ai presenti e alle partecipanti auguro di godervi questa splendida giornata a Bordighera. E' un evento bellissimo e un appuntamento importantissimo per lo sport e per le donne in questa splendida cornice che è Bordighera".

Domani andrà in scena la seconda in linea a Diano Marina che sarà di 71, 5 chilometri. Il Trofeo Ponente in Rosa terminerà venerdì, giorno della festa della donna, con una tappa di 88,3 chilometri da Marina degli Aregai a Diano Marina. Anche le due tappe con epilogo a Diano Marina sono caratterizzate da salite impegnative. Il Trofeo Ponente in Rosa gode del patrocinio della Regione Liguria.