Il Sanremo Rugby in trasferta a Parabiago con i ragazzi dall’Under6 all’Under14

La scuola di rugby biancazzurra, dall’Under6 all’Under14, è stata impegnata nel fine settimana in trasferta a Parabiago, in provincia di Milano. Un’iniziativa di crescita sportiva e umana che ha visto la nutrita partecipazione di atleti, allenatori e famiglie.

“La trasferta dagli amici del Rugby Parabiago è un altro mattoncino che mettiamo su ciò che stiamo costruendo come club, i ragazzi sono sempre al centro delle nostre proposte - commenta Diego Capelli, responsabile della scuola rugby - un weekend divertente che ha consentito di alternare momenti di condivisione e collaborazione tra i due staff tecnici e gruppi di ragazzi. Una iniziativa arricchente anche per i genitori che hanno goduto di due giorni di puro rugby a 360° assistendo anche a una bella partita di Serie A. Si cementa così un rapporto di amicizia che nell’immediato futuro evolverà in altri momenti di scambio e condivisione. Ringraziamo la dirigenza del Rugby Parabiago e la club house per l’ospitalità. Grazie anche a Cristiano Bienati, Pietro Parigi e Clara Mazzagatti, agli allenatori e ai ragazzi per la loro amicizia”.

“I ragazzi sino all’Under14 hanno passato un fine settimana intenso - aggiunge Mirko Di Vito, presidente del Sanremo Rugby - si sono divertiti e hanno seguito altri metodi di formazione grazie agli allenatori e alle famiglie al seguito. Si sono ripromessi di rivedersi il 6 e il 7 aprile quando organizzeremo il torneo Under14 con la presenza di compagini inglesi. L’obiettivo è continuare a collaborare in maniera fattiva, con sorrisi per gli allenatori e sempre più scambi per i ragazzi”.

L’8 e il 9 giugno l’incontro tra Sanremo Rugby e Parabiago si ripeterà, questa volta nella Città dei Fiori, dove arriveranno le formazioni della società lombarda dalla Under6 alla Under12 per allenamenti congiunti e partite.