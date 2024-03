Ospedale unico a Taggia, Toti al Pd: "Loro non lo volevano, noi guardiamo al futuro" (Video)

"Per loro abbiamo perso dieci anni per una cosa che non volevano, al limite dovrebbero essere soddisfatti, io non lo sono. Per dare una risposta al Ponente, nella prossima Giunta porteremo la delibera di valutazione di impatto strategico che dà il via libera alle opere e autorizza la costruzione dell'ospedale" - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in visita all'ospedale di Bordighera, replicando alle dichiarazioni rilasciate dal Pd sull'ospedale unico a Taggia.

"Certamente sono pratiche complesse" - sottolinea Toti - "Ieri, intanto, abbiamo assegnato il preliminare alla progettazione a uno studio ingegneristico che, quindi, avrà alcuni mesi di tempo per poi essere predisposti per andare a gara con lo studio di fattibilità tecnico-economico che sostituisce il progetto definitivo".

"Direi che siamo sulla buona strada. Ovviamente costruire un ospedale unico di quelle dimensioni vuol dire metterci alcuni anni ma non abbiamo fretta: Bordighera ora è rafforzata, il punto nascita è stato riaperto a Sanremo nei giorni scorsi" - dice Toti - "Questa provincia comincia ad avere presidi sanitari importanti e autosufficienti ma dobbiamo, comunque, guardare al futuro, cosa che non hanno fatto loro evidentemente".