Birra: tutte le tipologie più apprezzate e le loro caratteristiche

La birra è da sempre molto apprezzata, fin dall’antichità. Al giorno d’oggi i mastri birrai studiano ricette sempre nuove per cercare di soddisfare tutti i palati.

Dovete sapere che esiste un vero e proprio studio dietro, basta cambiare le spezie, eseguire diversi tipi di fermentazioni per ottenere risultati diversi; ogni birra ha una sua ricetta specifica e caratteristiche.

Se volete sapere qualcosa in più su come viene prodotta una birra, vi rimandiamo a questo link. Invece noi in questo articolo vi illustreremo quali sono le tipologie di birra più apprezzate e vendute insieme alle loro caratteristiche.

Le birre più apprezzate e tutte le loro caratteristiche

Le birre vengono di solito classificate in base agli stili di fermentazione che può essere bassa, alta o spontanea. In base al processo, infatti, si possono individuare queste tre macroaree, per un approfondimento sugli stili di birra vi consigliamo di leggere questo articolo . Tra le birre a bassa fermentazione sono da citare le più famose: Lager, Pilsner e Bock.

La Lager è una birra tipica della Germania caratterizzata da un colore chiaro e un grado alcolico dai 3 e i 5 gradi.

La Pilsner, conosciuta anche come Pils, presenta una gradazione tra i 4 e i 5,5 gradi e si tratta di una birra dal colore giallo dorato, mentre la Block è un’altra birra chiara dalla gradazione leggermente più alta, parliamo infatti di 6 e 7 gradi.

Tra le birre ad alta fermentazione citiamo invece le famosissimeALE: la Pale è probabilmente una tra le più note caratterizzata dal colore chiaro insieme alla India Pale Ale, nota come IPA, anche questa molto apprezzata.

Infine, tra le birre a fermentazione spontanea citiamo sicuramente la Lambic, nota per essere una birra acida dalla gradazione bassa e le sue origini sono belga. Una sua variazione è la Faro a cui viene aggiunto zucchero candito scuro per darle un colore ramato e un sapore dolce. La Gueuze invece è una birra dal gusto molto complesso.

Esiste la birra per chi soffre di allergia o intolleranze al glutine?

La birra classica si ottiene tramite la fermentazione di cereali come malto d’orzo e il frumento insieme ad acqua e luppolo.

Come potete intuire, Il processo di produzione della birra prevede l’utilizzo di ingredienti che contengono glutine e chi soffre di intolleranza o è celiachia non può assolutamente berla.

Per rispondere alla nostra domanda di apertura, di fatto esistono bevande equiparabili o trattate denominate birra senza glutine: esse si avvicinano molto per gusto alla birra più tradizionale e donano davvero una ottima soddisfazione nel berle.

Questo tipo di bevanda viene ottenuta tramite l’utilizzo di cereali come riso o miglio che sono naturalmente privi di glutine. Ricordiamo che per legge, questa bevanda ottenuta con cereali diversi dai classici malto d’Orzo e frumento non può essere denominata con il termine di “birra”. Comunque sia rimane un prodotto molto buono per chi soffre di celiachia e vuole comunque godersi una bella bevanda fresca: davvero una valida alternativa di scelta.