Subbuteo: un secondo e un terzo posto per il Master Sanremo al Major del Belgio nel weekend (Foto)

Il Major che si svolge ogni primo weekend di marzo nel piccolo centro belga è considerato da molti un vero e proprio Campionato del Mondo, visto che i numeri e il livello di partecipanti è quasi sempre tra i più alti. Il Master Sanremo, unica società ligure impegnata nel Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo), era presente con ben 9 giocatori e due squadre.

Nel torneo individuale Veteran le migliori prestazioni sono arrivate da Gianfranco Calonico, giunto al secondo posto, e da Carlo Alessi terzo. Il primo, campione del mondo in carica, ha raggiunto la finale dopo aver battuto (oltre ad una lunga serie di avversari) ai quarti di finale il compagno di squadra Massimiliano Croatti ai tiri piazzati (i rigori) e proprio Carlo Alessi (che lo scorso anno aveva raggiunto la finale). Fermato ai sedicesimi di finale Claudio Dogali, che si è arreso ai piazzati mentre sono usciti al girone di qualificazione Frank Stiller ed Alessandro Arca. Uscita al girone, negli Open, anche per Mathieu Crasset mentre Jerome Heyvaert si è dovuto arrendere ai sedicesimi di finale.

Nel torneo a squadre, entrambe le formazioni hanno passato il turno nel girone di qualificazione. Per la squadra B ostacolo insormontabile agli ottavi di finale contro i belgi di Charleroi mentre, la formazione maggiore ha saputo raggiungere i quarti di finale, fermata dalla finalista Eagles Napoli per un soffio.

Prossimi impegni per i giocatori e le squadre del Master Sanremo, tra due settimane a Ferrara per il ‘Guerin Subbuteo’ e, a metà aprile a Colleferro (Roma) per il ritorno dei campionati nazionali di Serie B e Serie C.

