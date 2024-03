Sanremese: Masu "Missione in Nord America fruttuosa, avremo entro fine stagione partner importanti da Stati Uniti e Canada" (Video)

L'assenza per una settimana da Sanremo di Alessandro Masu ha fatto alzare le antenne a più di un addetto ai lavori: le voci su una possibile accelerata in merito all'arrivo di capitali dall'estero per la società si stavano infatti rincorrendo con frequenza e l'obiettivo del presidente sembra essere stato effettivamente raggiunto.

La conferma è arrivata direttamente dal massimo dirigente matuziano, ieri sera, durante la diretta di Stadio Aperto, il programma del gruppo Morenews dedicato al Girone A del campionato di Serie D in onda ogni lunedì sera.

"Siamo rientrati dal Canada contenti. La Sanremese non la cedo, ho un obiettivo anche personale da dover raggiungere insieme a questa società. Concluderemo l'accordo, agevolato dall'opera di Mergerscorp, entro fine stagione, ma al 99% potremo contare su nuovi capitali già a partire dal prossimo campionato. Parliamo di partner importanti, solidi, una delle cinque società con cui collaboreremo può vantare ben 5.000 bambini tra le leve under 9 e under 12: sono numeri impressionanti".

Prima Squadra, settore giovanile (non a caso insieme a Masu si è recato negli Stati Uniti e in Canada anche Gianni Brancatisano, responsabile del vivaio) e stadio, sono tre i punti cardine relativi alla partnership. Proprio in merito all'Arena Sanremo, l'impianto che nella visione del presidente dovrebbe raccogliere le redini del Comunale, i rapporti con l'amministrazione del sindaco Biancheri sembrano essersi ulteriormente raffreddati.

"Da Palazzo Bellevue non sono arrivate le risposte che ci attendevamo, tanto che abbiamo deciso di ricorrere al Tar dopo la mancata dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Le tempistiche a livello burocratico le abbiamo rispettate a pieno, mentre dal Comune abbiamo registrato diversi intoppi. Chi pensa che l'intenzione sia di ridimensionare il ruolo del teatro Ariston non ha capito niente. L'Arena può essere coinvolta in eventi pre o post Festival o candidarsi a location ideale per ospitare forum e concerti con più di 2500 persone".