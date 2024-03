Calcio giovanile, i risultati delle formazioni dell'Ospedaletti: la pioggia ferma la Juniores, vittoria per gli Allievi Under17

In un fine settimana fortemente condizionato dal maltempo, la pioggia ha fermato anche la Juniores dell’Ospedaletti con il rinvio della gara in programma sul campo della Vallecrosia Academy. La data del recupero non è ancora stata stabilita.

Ampia vittoria per gli Allievi Provinciali Under17 contro la Golfo Dianese, mentre gli Allievi Regionale Under16 sono stati superati dalla Cairese. Sconfitta anche per i Giovanissimi Regionale Under14 contro la Genova Calcio.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Vallecrosia Academy - Ospedaletti rinviata

Allievi Provinciali Under17

Ospedaletti - Golfo Dianese 9-2

Marcatori: Rondinone, Pafumi, Lazri (2), Kanina (3), Aboulfadl A., Aboulfadl A.

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Aboulfadl A.

A disposizione: 12 Rusciti, 13 Abidi, 14 Aboulfadl M., 15 Pallanca

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Cairese 1-2

Marcatori: Magnani

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pesce, 4 Kolpiku, 5 Quartiere, 6 Faurie, 7 Ben Mzaker, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Vinciguerra

A disposizione: 12 Calipa, 13 Borella, 15 Valente, 16 Urciuoli

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Genova Calcio - Ospedaletti 11-0

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Rinaldi, 8 Belvisi, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Di Martino

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Ligato, 14 Lazri

Allenatore: Ferdinando Eulogio