Calcio a 5 serie C, l'Airole perde in casa del Genova Futsal e vede dimezzato il vantaggio in classifica sul team del capoluogo

Battuta d'arresto per l'Airole FC nell'undicesima giornata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Al PalaDiamante di Bolzaneto infatti il team della Val Roja è stato superato per 7-4 dal Genova Futsal in un vero e proprio spareggio per il quinto posto che al momento vede ancora avanti le viverne, ma di tre lunghezze anziché sei, rispetto al team del capoluogo.

Scesi in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata i biancoverdi sono comunque rimasti in gioco per gran parte di una gara che si era aperta con un'autorete per uno mantenendosi poi in equilibrio fino al break del 5-3 per i locali (doppietta di Mirco Trinchero per l'Airole). Un doppio vantaggio poi cresciuto fino al 7-3 e parzialmente mitigato dalla rete di Davide Trama per il 7-4 finale. Un risultato che mantiene quindi le viverne al quinto posto con tre punti di vantaggio proprio sul Genova Futsal a tre giornate dalla fine con l'ultimo posto valido per i playoff che sarà quindi deciso sul filo di lana.