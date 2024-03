Acqua DOLOMIA nel mondo dello sci

Sgorga dalla roccia delle Dolomiti Orientali e dalle bianche distese montane ha anche trovato la sua testimonial. L’acqua oligominerale Dolomia e Federica Brignone, una delle più forti sciatrici di tutti i tempi, hanno stretto un accordo che permette alla campionessa Valdostana di essere la testimonial internazionale dell’acqua che diventa sempre più la bevanda degli sportivi. Da domenica scorsa è la più vincente in Coppa del Mondo, ha addirittura superato Gustav Thoeni per numero di vittorie e si sta avvicinando al record di Alberto Tomba. Acqua Dolomia sgorga dalla roccia, a 833 metri slm, in Val Cimoliana, all’interno del Parco Naturale Dolomiti Friulane e viene considerata una delle più pure in assoluto. Bassissimo contenuto di sodio e nitrati, pressochè assenza di arsenico, l’acqua friulana si distingue anche per l’alto contenuto di ossigeno disciolto. E’ vicina al mondo dello sport non solo per la Brignone ma anche per aver sposato la causa dell’Imoco Conegliano, l’imbattibile squadra di volley femminile, di alcune società di calcio, Genoa e Verona su tutte, di squadre di pallamano e basket, delle nazionali di ciclismo e numerose altre sponsorizzazioni che toccano anche l’hockey ghiaccio, la pesistica, lo sci da fondo. Da un paio d’anni la Sorgente Valcimoliana, la società che imbottiglia Acqua Dolomia è in mano a due imprenditori veneti, Luigi Rossi Luciani e Giovanni Cilenti.