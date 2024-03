Sanremo, liceo Cassini protagonista al Salone del libro di Torino e di Erasmus+

La classe 4R del liceo linguistico Cassini di Sanremo sta vivendo un'esperienza culturale unica grazie alla partecipazione all'iniziativa "Un libro, tante scuole" promossa dal Salone del Libro di Torino. Parallelamente, il Liceo accoglie per tre settimane una studentessa francese all'interno del progetto di mobilità breve Erasmus+.

Il progetto “Un libro, tante scuole”, giunto alla sua quarta edizione, mira a promuovere la lettura condivisa tra studenti provenienti da diverse parti d'Italia. Quest'anno, il volume selezionato è "Cime tempestose" di Emily Brontë, che verrà letto da oltre 7000 studentesse e studenti provenienti da 19 regioni italiane, tra cui 350 classi del triennio delle superiori. Gli studenti partecipanti avranno accesso al Bookblog, dove potranno condividere recensioni, commenti e riflessioni sulla lettura del libro, permettendo loro di confrontarsi e arricchire l'esperienza con i coetanei di altre scuole.

Sempre in questi giorni il Cassini ospita una studentessa francese nell'ambito del programma Erasmus+, un’esperienza che rappresenta un prezioso arricchimento per l'intera comunità studentesca, favorendo lo scambio culturale e linguistico e promuovendo la comprensione reciproca e la crescita personale degli studenti coinvolti. Ospitare una studentessa straniera in Erasmus offre l'opportunità di aprirsi al mondo, ampliando gli orizzonti culturali e aprendo la mente a nuove prospettive. Inoltre, favorisce lo sviluppo delle competenze interculturali e della tolleranza, elementi fondamentali per la formazione di cittadini globali consapevoli e aperti al dialogo.

Entrambe le iniziative rappresentano opportunità uniche per gli studenti del Cassini per immergersi nell'affascinante mondo della letteratura e della condivisione culturale il loro percorso formativo anche con la creazione di legami duraturi e solidi tra diverse comunità, aprendo così le porte a nuove prospettive di apprendimento.

(Nella foto studenteshe e studenti della 4R con il libro dell’anno dell'iniziativa "Un libro, tante scuole”)