Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 5 a domenica 10 marzo in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 5 MARZO



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì letterari’, Domenico Quirico presenta il libro ‘Kalashnikov’ (Rizzoli). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili



18.00. ‘Sanremo e il porto’: incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico di Sanremo alla Federazione Operaia Sanremese

21.00. Spettacolo musicale del chitarrista Toninho Horta, membro di spicco della celebre scuola musicale brasiliana del Minas Gerais, accompagnato da Pietro Tonolo ai sassofoni e flauti, Alfred Paixao al basso elettrico, e Jordi Rossy. Teatro del Casinò, ingresso a offerta libera a favore dell’Associazione Gruppo Famiglie Dravet



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



DIANO MARINA



16.00. ‘Ricordando Lidia Poët - Parità di genere: vecchie esperienze e nuove proposte’: incontro in ricordo della prima donna a entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia, introdotto dalla giornalista Raffaella Ranise con interventi di Laura Amoretti, Consigliere di Parità della Regione Liguria, Carla Zanelli, Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia di Savona. Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica ‘A.S. Novaro al Palazzo del Parco, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. La leggendaria orchestra sinfonica ‘Lords Of The Sound’ presenta il suo programma musicale ‘La musica di Hans Zimmer’, che incorpora le composizioni più famose di Hans Zimmer, il grande genio musicale dei nostri tempi. Palais Nikaïa (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MERCOLEDI’ 6 MARZO



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



BORDIGHERA



13.45. 3ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’: gara ciclistica femminile a tappe internazionale Elite 2.2, realizzata in co-organizzazione con l'ASD G.S. Loabikers. Partenza dalla Via Aurelia della 1ª tappa di km 112,2 Bordighera – Pietra ligure (più info)

DIANO MARINA



21.00. ‘Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi’: spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Anna Mazzamauro, con musiche eseguite alla chitarra e al pianoforte da Sasà Calabrese. Teatro del Politeama dianese (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

NICE

20.00. ‘Madama Butterfly’: opera in tre atti di Giacomo Puccini. Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Opera di Nizza (più info)



20.00. AC/DC Tribute Show: ‘Highway to Symphony’ con la Symphony Orchestra. Palais Nikaïa (più info)





GIOVEDI’ 7 MARZO



SANREMO



17.00-19.00. ‘Accademia dell’Intreccio dei parmuleri di Capitan Bresca’: corso per imparare l’arte dell’intreccio delle palme secondo l’antica tradizione sanremasca per la Domenica delle Palme. Floriseum a Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (tutti i giovedì fino al 14 marzo), informazioni: +39 335 580 8477

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



17.00. inaugurazione mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Inaugurazione preceduta da conferenza con relatori: Marco Castellani, Alberto Negri, Walter Riva, Giancarlo Vinacci, Walter Vassallo. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo)



VENTIMIGLIA



9.30. Escursione nell’entroterra di Ventimiglia per raggiungere il Monte Bellenda e il Monte Fuga. A cura del CAI sezione di Sanremo. Ritrovo nella piazzetta del Santuario di Mortola Superiore, frazione di Ventimiglia, info e prenotazione 347 2482640 (più info)



BORDIGHERA

16.30. Mauro Franco presenta il romanzo ‘Esilio in Costa Azzurra (come andò veramente)’. Biblioteca Civica, in via Romana 52, ingresso libero

TAGGIA



17.00-19.00. Corso di potatura degli ulivi: lezione teorica sulle principali novità in materia di potatura, con particolare riguardo a quelle soluzioni che riducono il fabbisogno idrico della pianta, tenuta dal Dott. Maurizio Iacona dell’Università di Pisa. Sala riunioni della Cooperativa Florcoop in Regione Periane 248, info: imperia@cia.it

DIANO MARINA



13.30. 3ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’: gara ciclistica femminile a tappe internazionale Elite 2.2, realizzata in co-organizzazione con l'ASD G.S. Loabikers. Partenza e arrivo dalla Via Aurelia della 2ª tappa di km 71,5 Diano Marina – Diano Marina (più info)



ENTROTERRA

DOLCEDO

21.00. ‘Monti Appalachi’: musica tradizionale della costa orientale degli Stati Uniti con il Polistrumentista, cantautore e concertista Brett Ridgeway della Pennsylvania. Oratorio di San Carlo Borromeo



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

15.30. ‘Officine dei Sensi’: secondo evento sull’agroalimentare italiano nel Principato di Monaco organizzato da Acli Terra con workshop sulla filiera risicola e su quella della trasformazione ittica + show cooking + cocktail istituzionale. Terrazza dell’Équivoque Exclusive Rooftop Bar, Av. d'Ostende



16.00. ‘Officine dei sensi - filiera risicola e trasformato ittico’: Workshop con il biologo Claudio Brinati, l’agronomo Pasquale Galdieri, il presidente della cooperativa ‘I pescatori di Orbetello’, Pierluigi Piro, Alice Laurent, manager + alle 17 Skowcooking con Emanuele Federici, chef de ‘La bocca di Roma’; Antonio Troise e Germano Parisi, chef di ‘Masseria San Rocco’ + alle 18 Mixology class con Buonanno e Buratto, manager Équivoque. Terrazza dell'Équivoque, su Porto Hercules (più info)



VENERDI’ 8 MARZO

SANREMO



21.00. In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’ il Club Unesco di Sanremo presenta ‘Ottomarzo’, Concept Concert di Alessia Capoccioni accompagnata dal gruppo ‘Voilà’ formato da: Mauro Vero (Chitarra e voce), Mirko Schiappapietre (Tastiere), Maurizio Maglio (Basso), Maurizio Boiocchi (Batteria). Teatro dell'Opera del Casinò (ingresso libero con raccolta di offerte a favore del Centro di Aiuto alla Vita Sanremo – Taggia)



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

15.00-18.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



17.30. Inaugurazione della mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)

21.15. Per la Giornata internazionale della donna, serata di musica e teatro dal titolo ‘Con il naso all'insù’ con protagonista la musica jazz del duo formato alla voce e al pianoforte da Marta Montanaro e alla fisarmonica e armonica cromatica da Max De Aloe (18 euro). Teatro ‘Lo spazio Vuoto’, info 329 7433720



VENTIMIGLIA



9.00. ‘Oltre la Parità’: momento di condivisione e di stimolo per coloro che credono nell’importanza della parità... di genere e non solo. Evento promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune. Teatro Comunale

19.00. ‘8 Marzo in Musica - cosa vuol dire sono una donna - ricordar cantando’: serata di karaoke in allegria con Cena Conviviale + lotteria. Salone Spes C.so Limone Piemonte 63 a Roverino , prenotazioni al 333 3530 598

21.00. ‘Quando il Teatro è Donna’ di Silvia Villa: viaggio teatrale dall’antichità ai giorni nostri tra i più grandi personaggi del Teatro al femminile. Evento a favore dello Sportello di ascolto e aiuto alle donne Noi4You. Teatro Comunale

BORDIGHERA

21.00. Per la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne, ‘Chi dice Donna dice…’: spettacolo teatrale per la regia di Diego Marangon. In scena Ambra Moretto, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari, Monica Gragnani accompagnate al pianoforte da Francesco Criminisi. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

TAGGIA



9.00. Corso di potatura degli ulivi: dimostrazione pratica con interventi diretti sulle piante tenuta dal Dott. Maurizio Iacona dell’Università di Pisa. Giardini del Comune, info imperia@cia.it

SANTO STEFANO AL MARE

13.39. 3ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’: gara ciclistica femminile a tappe internazionale Elite 2.2, realizzata in co-organizzazione con l'ASD G.S. Loabikers. Partenza da Aregai (Via Gianni Cozzi) della 3ª e ultima tappa di km 88,3 Aregai - Diano Marina (più info)

DIANO MARINA



16.45. 3ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’: gara ciclistica femminile a tappe internazionale Elite 2.2, realizzata in co-organizzazione con l'ASD G.S. Loabikers. Arrivo in corso Roma della 3ª e ultima tappa di km 88,3 Aregai - Diano Marina (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. ‘Il Tea con l’Autore’: per la Giornata internazionale della Donna, appuntamento con Monica Di Rocco e il suo libro ‘Ricordati di me: la bicicletta scassata e altre storie’. Presenta la giornalista Viviana Spada. Biblioteca Civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

CHIUSAVECCHIA

20.00. ‘Monti Appalachi’: cena con musica tradizionale della costa orientale degli Stati Uniti con il Polistrumentista, cantautore e concertista Brett Ridgeway della Pennsylvania. Ristorante Ramoino di Sarola

DIANO CASTELLO

19.30 & 21.00. Festa della Donna: apericena dalle 19.30 + concerto alle 21 della band ‘Ars Populi’ con entrata libera e gratuita al Teatro Concordia

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘Madama Butterfly’: opera in tre atti di Giacomo Puccini. Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Opera di Nizza (più info)



20.30. Proiezione in anteprima del film ‘C'é ancora domani’ di Paola Cortellesi, preceduto alle 19.45 da una degustazione di prodotti italiani. Il Console Generale d'Italia a Nizza, dott. Emilio Lolli distribuirà le mimose alle donne presenti ed alcuni partners offriranno loro dei cioccolatini.





SABATO 9 MARZO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

17.00. ‘Incontri in Mediateca 2024’: conferenza in ricordo del futurista Farfa. Aula magna del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazzetta nel quartiere Pigna, ingresso libero

17.00. Per la rassegna ‘Sa(n)remo Lettori’, Lectio magistralis ‘Elena e le altre. Donne nel mito, donne nella storia’ a cura di Francesca Sensini, docente dell’ Università a Nizza e scrittrice. Intermezzi musicali a cura dell’orchestra dell’Istituto Colombo di Sanremo. Serra La Fenice di Villa Nobel, ingresso libero

18.00. ‘Una Sinfonia con pianoforte e la Sinfonia dedicata alla regina Vittoria’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Cristian Fitzner con Albert Mamriev al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. ‘Il Cielo sopra la Città - A caccia di Galassie!’: osservazioni guidate. Con l'arrivo delle costellazioni primaverili, veri scrigni pieni di galassie, si andrà a scoprire queste remote isole di stelle. Frazione di San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA



17.00. Inaugurazione della mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



18.00. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con Vittorio Capotorto, attore, regista di teatro ed autore del libro ‘Le avventure di Totò’. Sala Convegni della Biblioteca Civica, Piazza De Amicis



21.15. ‘Il calapranzi’ di Harold Pinter con Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola del Teatro d’Asporto. Alla parte tecnica Paola Donzella. Teatro dell’Attrito, via Bossi, info 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



OSPEDALETTI

10.00. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi’, ‘Carciofo con gusto’: percorso enogastronomico tra i ristoranti aderenti (QUI) + 'mercatino del gusto' con esposizione e vendita di prodotti tipici agro-alimentari lungo il boulevard, corso Regina Margherita

10.00 & 15.00. Due passeggiate alla scoperta dei campi di carciofo accompagnati dalla guida guida Marco Macchi. . Punto di incontro davanti al Comune in Via XX Settembre 24, prenotazione su Whatsapp al 326/0824866

16.30. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi, commedia ‘L'urtima ciuca’ a cura della compagnia dialettale Nasciui Pe Rie. Sala Polivalente ‘La Piccola’, ingresso libero



CERVO



17.00. Per la della Festa della Donna, presentazione del libro ‘Il museo che non c’è - Ventotto artiste ci insegnano che la Bellezza al femminile salverà il mondo’ di Orietta Sammarruco. Dialogo con l’autrice a cura della professoressa Antonella Martina. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

CHIUSAVECCHIA

21.00. ‘Monti Appalachi’: cena con musica tradizionale della costa orientale degli Stati Uniti con il Polistrumentista, cantautore e concertista Brett Ridgeway della Pennsylvania. con concerto degli allievi di Mountain Dulcimer. Frantoio Roccanegra

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della compagnia ‘Nasciüi pe rie’ in ‘Pe chi u la fame u pan u pa lasagne’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

13.30-17.00. Carnaval de Cagnes-sur-Mer 2024: grande evento per adulti e bambini sul tema ‘Carnevale dei 4 elementi’ in Place de Gaulle (più info)



NICE



9.00-18.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)

9.35. Gara ciclistica ‘Parigi-Nizza 2024’: partenza da piazza Massena della 7ª tappa: Nizza / Auron di 173 km (più info)





DOMENICA 10 MARZO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

IMPERIA



14.00-17.00. Mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)

17.00. Esibizione del quartetto di Marcello Repola. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)

21.00. ‘Monti Appalachi’: concerto con musica tradizionale della costa orientale degli Stati Uniti a cura del Polistrumentista, cantautore e concertista Brett Ridgeway della Pennsylvania accompagnato dalla voce di Kimberly Ann Ridgwey. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 2127561



VENTIMIGLIA

9.30. Corso itinerante teorico e pratico di riconoscimento di erbe spontanee commestibili: giornata di studio delle erbe spontanee commestibili del nostro territorio, in compagnia di Laura Brattel, herbaria. Ritrovo in Via Voronoff 13 a Borgo di Grimaldi Superiore, info e prenotazioni al numero 0184 38086 (più info)

16.00. ‘Il Baule dei Sogni Perduti’: spettacolo per i più piccoli di e con Marco Sereno. Teatro Comunale



BORDIGHERA



9.00-18.00. ‘Fiera delle Anime’: grande festa con bancarelle + Street Food + Fattoria didattica e animali è Trucca bimbi + Family circus + Musica dal Vivo. Spianata del Capo

OSPEDALETTI



10.00. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi’, ‘Carciofo con gusto’: percorso enogastronomico tra i ristoranti aderenti (QUI) + 'mercatino del gusto' con esposizione e vendita di prodotti tipici agro-alimentari lungo il boulevard, corso Regina Margherita

10.00 & 15.00. Due passeggiate alla scoperta dei campi di carciofo accompagnati dalla guida guida Marco Macchi. . Punto di incontro davanti al Comune in Via XX Settembre 24, prenotazione su Whatsapp al 326/0824866

16.30. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi, pomeriggio di musica e ballo con 'Beatrice & Serena'. Sala Polivalente ‘La Piccola’, ingresso libero



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. ‘Festa della luce’: passeggiata nei boschi che circondano il paese in compagnia di Efrem Briatore, esperto di cultura celtica, alla scoperta dei modi di vivere e del rapporto con la natura di questi antichi progenitori

CAMPOROSSO



16.30. ‘L’amore è sempre amore’: commedia brillante messa in scena dalla compagnia ‘L’Emporio del Teatro’ di Sanremo in collaborazione con Auser e Banca del Tempo. Autrice e Regista è la sanremese Ernestina Pellesi. Sala dei Tigli del Centro Comunale Polivalente G.Falcone, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

NICE

9.00-18.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)

12.05. Gara ciclistica ‘Parigi-Nizza 2024’: partenza da piazza Massena dell’8ª e ultima tappa Nizza / Nizza di 109 km (più info)

15.00. ‘Madama Butterfly’: opera in tre atti di Giacomo Puccini. Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Opera di Nizza (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate