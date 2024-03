Maya Bevenuto del Judo Club Sakura di Arma di Taggia si qualifica alle finali nazionali

Si sono svolte ad Arenzano ieri le qualificazioni regionali del Campionato Italiano Juniores*A2* di JUDO.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha portato in gara l' atleta Junior Maya Benvenuto che ha guadagnato la partecipazione alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Juniores A2 di Judo che si terrà a Leinì (TO) il 16 e 17 marzo.

Il M° Ben. Alberto Ferrigno, che ha accompagnato l' atleta in gara, commenta con molta soddisfazione: " è un bel periodo per le ragazze del nostro Club, sia nel settore del Judo che del Ju Jitsu. Dopo la finale nazionale del Campionato Italiano di Ju Jitsu, spec. Fighting System che si è svolta ad Ostia Lido (RM) il 18/02/2024 e che ha visto sul primo gradino del podio Elisa Antellini e Maya Benvenuto, il 25 febbraio scorso, si è svolta a Policoro (MT) la finale nazionale del Campionato Italiano Cadetti *A2* 2024 di Judo , dove Amaranta Angelillo, classificatasi al quarto posto della categoria fino a Kg. 40, ha guadagnato la partecipazione alla successiva finale nazionale del Campionato Italiano Cadetti *A1* 2024 di Judo che si svolgerà ad Ostia Lido (RM) il 10/03/2024. Infine il 17/03/2024 Maya Benvenuto sarà nuovamente in gara a Leinì (TO). Come si può capire, il lavoro fatto in palestra veramente impegnativo, ma i risultati ottenuti in questo periodo ripagano di tutti i sacrifici. L' atmosfera in palestra è molto positiva, gli atleti guidati da tutti i Tecnici si impegnano al massimo e speriamo che questo possa portare ad altri buoni risultati".