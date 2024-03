Volley: nuova schiacciante sconfitta per il Grafiche Amadeo, gialloneri superati a Torino dal Volley Parrella

Ennesima sconfitta per il Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di serie B di pallavolo giunto sabato alla sua 17esima giornata. Il sodalizio matuziano esce dalla palestra Manzoni di corso Svizzera a Torino superato dai padroni di casa del Volley Parrella per 3 a 0.

«Siamo saliti in Piemonte con una rosa composta, come ormai accade da tempo, in larga parte da atleti giovani, alcuni dei quali provenienti dal nostro vivaio –commenta a margine del match il trainer del Grafiche Amadeo, Cesare Chiozzone – in campo, in base ai dettami che ci siamo dati, ho praticamente dato spazio a tutti ed ho avuto modo di constatare anche un paio di risposte positive da chi si è stato chiamato a difendere di fronte alle martellanti schiacciate dei nostri avversari. Sì, perché quella torinese è parsa una squadra ben diversa da quella che eravamo stati in grado di contenere e costringere al quinto set, nell’ottobre scorso a Sanremo. Nei primi due set (25-12; 25-14) siamo riusciti a costruire poco. Qualcosa di meglio si è visto in occasione della terza frazione (25-17). Ma non è bastato. Questo, dobbiamo mettercelo in testa, è un campionato nazionale, peraltro di buon livello, e da qui alla fine avremo di fronte squadre che nel frattempo hanno trovato la loro identità e che ci consentiranno sempre meno opportunità di giocare come vorremmo e come dovremmo. Noi dobbiamo semplicemente ritrovare la necessaria tranquillità, nella consapevolezza che questa rimane l’unica strada percorribile per costruire il nostro futuro».

I risultati delle altre gare della 17esima giornata: Zephir Mulattieri SP – Yaka Malnate 1-3; Mercatò Alba – Alto Canavese TO 0-3; PVLCerealterra Ciriè – Saronno 3-0; Sant’Anna TomCar TO – Ilario Ormezzano BI 3-1; R&S Mozzate – Rossella ETS Caronno n.d.. Ha riposato: Trading Log SP.

Classifica: Alto Canavese TO 39, Sant’Anna TomCar TO* 38, Rossella ETS Caronno* 35, PVL Cerealterra Cirié e Yaka Volley Malnate VA 34, Volley Parrella TO 26, Trading Log SP* 24, Mercatò Alba* 18, Ilario Ormezzano BI e Saronno 16, R&S Mozzate** 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. **=Due partite in meno. *=Una partita in meno.