Vela: ultimo atto del Campionato Invernale West Liguria 23/24 con affermazione di 'Suspiria the Revenge'

Si è conclusa oggi la quarta tappa della quarantesima edizione del Campionato Invernale West Liguria, ovvero il Festival della Vela”.

Oltre sessanta le imbarcazioni che hanno partecipato a questa edizione del classico Campionato Invernale organizzato a Sanremo dal locale Yacht Club e che in questi quattro mesi si sono affrontate in una serie di regate, quest’anno caratterizzate da condizioni meteo non sempre facili ma ottimamente gestite dal Comitato di Regata presieduto da Fulvio Parodi.

Questo week end si è disputata una sola prova ma con splendide condizioni, con un vento da sud ovest tra gli otto ed i dodici nodi. Domenica, invece, le condizioni non hanno permesso lo svolgimento della regata.

Nella classifica overall della quarta tappa del Campionato Invernale trionfa Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini.

Nella classe ORC 1 primo posto per Suspiria the Revenge, di Antonino Venneri, inseguita da Miss K Checkmate, di Marco Babando, e da Farewell di Alberto Franchella.

In ORC 2 si afferma Sarchiapone Fuoriserie, seconda Flipper One, di Matteo Trucco, e terza Dal Verde al Blu, di Alfredo Mantovani.

In ORC 3 vittoria di Etchellent, di Marco Cimarosti, seconda Obi Wan, di Elisa Minio, terza Il Grifone di Mare, di Gianni Trapani.

In IRC si riconferma Sarchiapone Fuoriserie, seguita da Suspiria the Revenge e Miss K Checkmate.

In classe REGATA CROCIERA primo posto per Melissa II, di Dario Gioffredo. Seconda Lupo Bianco, di Umberto Maffè, terza Larus, di Ugo Massimino.

Nella classifica Overall di tutto il Campionato Invernale West Liguria 2023/2024 trionfatore assoluto è lo Swan 32 Suspiria the Revenge, primo nella Classe ORC 1 inseguito da Miss K Checkmate e da Gorilla Gang XL, di Andrea Statari.

In ORC 2 Sarchiapone Fuoriserie vince su Big Bang, di Arturo Mazzanti, e Aurora, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno, rispettivamente secondi e terzi.

In ORC 3 Il Grifone di Mare vince e si aggiudica il primo posto, seconda classificata Piccolo Diavolo Rosso, di Sabina Seva e Dario Salcito. Terza Vela X1, di Alfredo Mantovani.

In IRC Sarchiapone si aggiudica il primo posto, inseguita da Suspiria the Revenge e da Big Bang.

In Classe Regata Crociera vince Giuba, di Giovanni Gerosa. Seconda Melissa II, terza Athena di Francesco Bascianelli.

L’appuntamento, per il Campionato Invernale, è ora per il prossimo autunno quando con il Trophée Grimaldi partirà la quarantunesima edizione del West Liguria.