Calcio, Prima Categoria. Si interrompe la striscia positiva dell'Ospedaletti, orange battuti di misura dal San Filippo Neri

Insolito orario mattutino per il 20° turno del campionato di Prima Categoria che vede l’Ospedaletti impegnato sul campo del San Filippo Neri Yepp Albenga. Fischio d’inizio alle 11 sotto una pioggia battente.



In avvio di primo tempo l’Ospedaletti sfiora due volte la rete del vantaggio prima con Sahi, che si vede respingere la conclusione dal portiere, poi con Cianci che colpisce la traversa con una spettacolare rovesciata. I padroni di casa si fanno pericolosi con Macaluso e con Delmonte, ma in entrambe le occasioni Bazzoli si fa trovare pronto.



Nella ripresa il San Filippo Neri si porta in vantaggio. Al minuto 53, su azione da rimessa laterale, Talladira si avventa su una palla respinta dalla difesa orange e insacca nell’angolino. L’Ospedaletti si riversa in avanti alla ricerca del pari e colpisce una traversa con Sahi, abile a concludere di testa su cross di Schillaci. Occasione anche per Cianci che, però, trova pronto Rizzo che risponde ‘presente’ alla sua conclusione al volo. Sulla ribattuta ci prova sempre il numero 6 dell’Ospedaletti, ma la palla finisce di poco a lato.



Nonostante il forcing finale, la gara non si sblocca dall’1-0 sino al triplice fischio del direttore di gara. Dopo sette risultati utili consecutivi si interrompe così la striscia positiva degli orange che, però, restano pienamente in corsa playoff.



“Dispiace, abbiamo disputato una partita sottotono pur creando tanto - commenta mister Fabio Luccisano al termine della gara - loro hanno sfruttato una delle poche occasioni create, noi abbiamo colpito due pali e il loro portiere è stato molto bravo. È stata una giornata no. Ora dobbiamo stare tranquilli, non dovevamo vincere il campionato prima e non dobbiamo vincerlo ora. Andiamo avanti in serenità”.

San Filippo Neri Yepp Albenga - Ospedaletti 1-0

Marcatori: 53’ Talladira

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Sahi, 4 Barbagallo (13 Bestagno), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Schillaci, 8 Crudo, 9 Siberie (15 Avandro), 10 Grifo (18 Molinari), 11 Verbicaro (19 Manno)

A disposizione: 12 Galli, 14 Saa Zambrano, 16 Sartori, 17 Bacciarelli, 20 Mema

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Yepp Albenga: 1 Rizzo, 2 Giglio, 3 Girimondi, 4 Mascardi, 5 Benini, 6 Sorrentino, 7 Delmonte (18 Miserendino), 8 Talladira, 9 Macaluso, 10 Sportelli, 11 Modafferi (14 Pittella)

A disposizione: 12 Anfosso, 13 Foufous, 15 Tornago, 16 Bazzarini, 17 Scola, 19 Actis, 20 Rotondo

Allenatore: Davide Torregrossa

Arbitro: Sig. Simone Bottero (Savona)

Ammoniti: Cianci, Siberie, Mascardi