Basket: sconfitta interna per il Bvc Sanremo nella prima giornata della Poule Salvezza

Niente da fare per il Bvc Sanremo nel match casalingo con il Villaggio Cogorno. Nonostante i 77 punti segnati, il team matuziano ha perso in casa con i levantini, complici le tante palle perse e una difesa da rivedere sul perimetro e sotto i tabelloni.

“Poco da dire, la nostra difesa è stata lacunosa - commenta l’allenatore-giocatore Alessandro Deda - abbiamo alternato varie difese, ma non siamo stati in grado di proporne una decente per più di tre minuti consecutivi. Abbiamo concesso 96 punti, subendo 11 triple, a una squadra che generalmente gioca a basso punteggio e non produce così dal perimetro. Questo è indicativo del nostro livello difensivo e dobbiamo riflettere in vista delle prossime partite. La matematica non ci condanna, ci sono ancora tre scontri diretti casalinghi, ma dobbiamo cambiare qualcosa velocemente”.

Bvc Sanremo - Villaggio Sport Cogorno 77-96 (19-23, 18-32,21-15, 19-26)

Divisione Regionale 1 – prima giornata di ritorno Poule Salvezza

Bvc Sanremo: Borro 17, Colombo 29, Deda 17, Tacconi Davide 6, Lupi, Franceschini, Tacconi Daniele 2, Genovese 6. Coach: Alessandro Deda.

Villaggio Sport: Cobianchi 8, Tabacchi 19, Dalorto 5, Baratelli 6, Borselli 8, Chiarelli 8, Fattori 16, Setaro 4, Magagnotti 13, Pozzo 1, Zippo 8.

Coach: Annigoni