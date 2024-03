Presentato 'Progetto Martina' del Lions Club Ventimiglia, LILT sezione di Sanremo e Liceo Aprosio

Ancora una volta Lions Club Ventimiglia, presieduto dalla dott.ssa Senia Seno, LILT sezione di Sanremo e Liceo Aprosio hanno realizzato il Progetto Martina che da alcuni anni porta agli studenti la conoscenza di quanto essi stessi possono fare per prevenire i tumori.



"La referente per i rapporti con le scuole del Lions club, Liria Aprosio, dopo aver ricordato la figura del dott. Luigi Amorosa, per anni organizzatore del progetto, venuto a mancare di recente, ha presentato il dott. Claudio Battaglia, Primario del Reparto di Senologia e della Brest Unit dell'Ospedale di Sanremo e Presidente della LILT di Sanremo, che con la sua esposizione, come sempre calda e coinvolgente, ha evidenziato a circa 120 studenti delle classi terze, le modalità pratiche per controllare il proprio corpo per poi procedere nel dubbio ad una diagnosi tempestiva delle varie forme di tumori, femminili e maschili,che possono insorgere anche durante l'adolescenza: Se diagnosticati nella fase iniziale la medicina moderna può intervenire evitando l'aggravarsi della malattia.

Con il supporto di una serie di slides, crude perchè realistiche, il dott. Battaglia ha colpito l'attenzione dei giovani, motivandoli ad aver cura del proprio corpo: la risposta dei ragazzi è stata seria e consapevole. Ad essi è stato distribuito un questionario da compilare successivamente, per acquisire il livello di ricaduta dell'incontro.

Con la disponibilità della Dirigente Scolastica dott.ssa Lara Paternieri e dei referenti alla salute prof. Davide Vottero e Alain Ventura, si è potuto portare un ulteriore tassello ala crescita civile dei cittadini di domani. Per la parte del Lions Club Ventimiglia presenti i soci dott. Roberto Catena e il Geom. Fedele Andrea Palmero".