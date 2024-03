'Correre per la Solidarietà', corsa non stop di 233 km a favore di 2 onlus del ponente

Una corsa non stop di 233 km da Monticello d'Alba – Sanremo. È un’impresa difficile quella di Antonio Lattarulo che correrà dalle Langhe alla riviera di Ponente, senza soste per 3 giorni di fila, a favore di due realtà associative di Imperia e di Bra.

"Se arrivo a Sanremo verserai 14,25 euro ad associazione, in caso contrario li verserò io al tuo posto". Questa è la sfida lanciata da Antonio. "La solidarietà io lo faccio a modo io - spiega -, con qualcosa che mi viene naturale: correre, camminare, stare in silenzio, sentire il mio corpo. Lo farò per due giorni e due notti, senza fermarmi, per raccogliere dei fondi a favore di: Fondazione A.G.Ha.V Onlus di Bra, che sostiene soggetti disabili che non hanno più il sostegno della famiglia, anziani soli e persone con particolari momenti di bisogno, e l’Associazione Sociale ‘L’Amore è A.P.S E.T.S’ di Imperia che sostiene bambini e ragazzi diversamente abili e normodotati che condividono esperienze di gioco e sport finalizzate al divertimento, al confronto, allo scambio di valori ed amore.

Antonio partirà giovedì 11 aprile alle ore 22.00 da Monticello d’Alba e arrivera a Sanremo sabato 13 aprile. Per stare al suo fianco di può donare 14,25 euro a favore della Fondazione A.G.Ha.V e 14,25 euro a favore dell’Associazione Sociale ‘L’Amore’

“Farai la tua donazione solo se io arriverò a Sanremo – spiega Antonio -, altrimenti sarò io a farla a nome tuo. Personalmente donerò il costo del mio pettorale del valore di 300 euro alle due Onlus. Inoltre sono disponibili le magliette ricordo tecniche e da portare per diffondere un messaggio ‘Mai nessuno sarà lasciato solo!’.”.



Per Informazioni: Antonio – Tel. 377 5319262

https://www.retedeldono.it/progetto/monticello-dalba-sanremo-no-stop