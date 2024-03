Dismissione linea filoviaria, il movimento 'Indipendenza!' chiede sospensione immediata dell’intervento

“Riteniamo opportuno dover ulteriormente intervenire sulla ben nota situazione della ‘nostra’ linea filoviaria. Le novità (purtroppo in senso negativo) si susseguono e nulla di ciò che avevamo indicato nel nostro precedente intervento appare fatto”. Ad intervenire sulla dismissione della linea filoviaria sono Francesco Castagnino e Erica Martini, rispettivamente coordinatore provinciale e responsabile Enti Locali del movimento ‘Indipendenza!’ che continuano: “Prendiamo così atto di come ormai siano stati rimossi i ‘bifilari’ in direzione Sanremo, in particolare dalla galleria di Arma di Taggia fino alla prossimità del bivio per Poggio. Lo potremmo considerare ‘forse’ il male minore, visto che comunque la linea filoviaria per Taggia non è più in funzione da quando, quel comune, ha modificato la rotatoria ‘Rossat’, già nel 2002".

"Ciò che riteniamo sia invece ancora assolutamente possibile e doveroso SALVARE! è il percorso ‘urbano’ che attraversa Sanremo, nonché la linea per Ventimiglia. In considerazione di come, nei diversi centri urbani attraversati, gli stessi ‘bifilari‘ siano, nella maggior parte dei casi, agganciati con appositi tiranti ai palazzi ed inoltre come non dovrebbe essere certamente impossibile, nel caso ve ne fosse la volontà, sostituire i pochi tralicci, eventualmente ammalorati, con quelli che risultano peraltro giacenti nei depositi di Sanremo della stessa RT. Non ci resta che ribadire la forte ed accorata richiesta alla Regione Liguria ed in particolare all’assessore ai trasporti, peraltro esponente dello stesso gruppo politico consiliare sanremese (FdI) proponente di un ‘ordine del giorno’ in tal senso, di verificare se e qualora sussistano le condizioni per una sospensione immediata dell’intervento. Ricordiamo, a tal proposito, ancora la Legge Regionale n.33/2013 al punto in cui prevede la preventiva e necessaria AUTORIZZAZIONE regionale, nel caso di ‘concessione di contributi mirati, all’ alienazione e la diversa destinazione di mezzi e beni’. In caso contrario riteniamo che i responsabili avranno un’ identità ben precisa”.