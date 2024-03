Incidente sull'autostrada A10: auto si schianta all'uscita di Imperia Ovest (foto e video)

Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A10, sulla carreggiata in direzione Ventimiglia. Un'auto con targa francese si è schiantata all'uscita di Imperia Ovest, finendo poi la propria corsa sul guard rail.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, gli occupanti della vettura sono usciti in autonomia dall'abitacolo e sono dovuti ricorrere alle cure del personale sanitario solo per alcune contusioni. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.

L'incidente non ha coinvolto altri mezzi e non ha comportato disagi al traffico in direzione Ventimiglia.