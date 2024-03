Sanremo: scuola di frazione San Bartolomeo, si va verso il consolidamento strutturale. Partito l'iter

Sono due le possibilità per la scuola di frazione San Bartolomeo a Sanremo, chiusa da alcuni mesi e con gli alunni che stanno seguendo le lezioni nel plesso di frazione San Giacomo.

Servono lavori di consolidamento strutturale oppure la demolizione e la costruzione di un nuovo edificio scolastico anche se l’idea preponderante è la prima. A questo si è arrivati dopo le conclusioni e le verifiche di vulnerabilità, fatte dall’Ing. Bruno Pelaggi di Perugia, che si era anche occupato a suo tempo, anche del progetto di adeguamento sismico della scuola ‘Nobel’ in zona Foce sempre a Sanremo. Oltre all’indagine geologica si è anche svolta una serie di prove sulle strutture, con un laboratorio certificato.

Molti sono stati i sopralluoghi, da parte dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella insieme all’ing. Danilo Burastero, dirigente del settore e gli arch. Giulia Barone e Simona Germinale.

L’Amministrazione ha confermato di voler individuare una sistemazione definitiva per gli alunni e che ora serve trovare gli stanziamenti necessari per l’intervento. “La soluzione temporanea di attività didattica presso la scuola San Giacomo – evidenzia palazzo Bellevue - pur permettendo il regolare svolgimento dell’anno scolastico, è da considerarsi tuttavia temporanea, essendo possibile trovare una soluzione definitiva mediante la messa in sicurezza dell’edificio scolastico”.

L’Amministrazione ha così dato mandato al settore Lavori Pubblici di individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto costi benefici per la collettività e per l’ambiente. Sarà quindi preparato un documento di fattibilità con le alternative progettuali, per il progetto di messa in sicurezza della scuola. Ovviamente bisognerà anche reperire i finanziamenti necessari.