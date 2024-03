Sanremo: montascale delle poste di via Roma non funzionante, le peripezie di una persona disabile di 86 anni

Giovacchino Carli dell’AUSER di Sanremo segnala un grave disagio di una persona disabile nel doversi recare alle poste centrali di via Roma poiché da parecchio tempo il servizio montascale per le persone in carrozzina non è funzionante.



“Vittorio e una persona disabile di 86 anni che due mesi fa si e recato alle poste centrali di Sanremo in via Roma. Sapendo della presenza di un Servo Scala ci siamo preventivamente informati e ci hanno risposto di chiamarli al nostro arrivo che avrebbero provveduto a far salire le scale a Vittorio con questo strumento. Al momento di usarlo pero il Servo Scala non ha funzionato.



Vittorio e riuscito a salire aiutato da due dipendenti delle poste che lo hanno sollevato di peso. Vittorio per altre 2 volte si è dovuto recare in posta per necessita ma il Servo Scala non ha mai funzionato. Alla nostra domanda perché nel frattempo non e stato riparato i funzionari si sono scusati, ma si sono discolpati dicendoci che per più riprese hanno sollecitato i superiori responsabili, ma fino ad oggi nessuno e venuto a riparare. Mi domando, vedo spesso articoli sui miliardi che lo poste guadagnano ma perche con questi non riescono a riparare il Servo Scala delle poste di Sanremo?”.