Sanremo: i ringraziamenti di un lettore ai reparti di Chirurgia, Oncologia e della terapia del dolore dell'ospedale Borea

"Sento l'obbligo, nonostante un triste evento dopo una serie di cure, di ringraziare i reparti prima di Chirurgia, poi di Oncologia e successivamente il Centro di cure 'Palliative' (terapia del dolore) dell'ospedale di Sanremo".



"In ognuno di questi reparti ho constatato dedizione, umanità e disponibilità verso l'ammalato. Questo dimostra, ancora una volta, che, nonostante la grave carenza di personale e a volte anche di mezzi, si possa trattare l'ammalato come 'persona' e non come 'numero'.



Domenico Vasta".