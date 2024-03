Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 3 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 3 MARZO

SANREMO

10.55. Partenza regata del Festival della Vela a cura dello Yacht Club Sanremo. Al termine premiazione del Festival della Vela e dell’intero Campionato Invernale West Liguria 2023/2024. Specchio antistante la città (più info)

11.00-23.00. Tappa di selezione di ‘Compat Tour Italia’ articolata in tre parti: gala d’eccellenza che spazia da incontri Pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità nel Pugilato, Mma, Kick Boxing, Muay Thai, e K1 Rule. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



17.00. Freddy Colt presenta il suo romanzo ‘La Grande Leggenda’. A parlarne con l’autore il giovane antropologo e scrittore sanremese Alessio Bellini.Libreria Ubik Sanremolibri di Via Roma

IMPERIA



21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo ‘Quasi mio marito’ scritto e interpretato da Giancarlo Fares e Sara Valerio, con la regia di Nicola Pistoia (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



21.15. (ANNULLATO) Serata musicale all'insegna del Jazz con il gruppo Riviera Jazz Connector formato da: Marco Neri, chitarra, Davide Fusi, pianoforte, Silvano Manco, contrabbasso, Marcello Repola, batteria. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Delirio a due’: grande classico del teatro dell’assurdo scritto da Eugene Ionesco portato in scena da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



17.30. Fiaccolata di preghiera per le Famiglie che hanno perso un Figlio organizzata dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Città Alta presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie

OSPEDALETTI



10.00. (SPOSTATO AL PROSSIMO WEEKEND) Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi’, ‘Carciofo con gusto’: percorso enogastronomico tra i ristoranti aderenti + 'mercatino del gusto' con esposizione e vendita di prodotti tipici agro-alimentari lungo il boulevard, corso Regina Margherita

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



17.00. 38° Inverno Musicale: concerto sinfonico, Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, ingresso a pagamento

TAGGIA

20.30. 'Camminando s’apre il cammino': arrivo dell’Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite a Taggia in zona ‘Colletto’ + processione Au Flambeaux con sosta presso gli oratori e catechesi presso il Santuario Diocesano della Madonna Miracolosa

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.30. ‘Di donne, di sogni e di chimere, voci e musica dall’universo Puccini’: concerto del trio composto da Luisa Repola, Gabriella Carioli e Agata Nerelli. Sala Tigli del Centro Polivalente Giovanni Falcone, entrata libera



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. ‘Art en fête’: visita alla scoperta del castello-museo Grimaldi, degli ideatori, del patrimonio attraverso un percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale. Con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città alta (più info)

MENTON



9.00-19.00. Ultimo giorno del Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (più info)

9.00. Fête du Citron’: ultimo giorno dell’esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero (più info)

14.00-16.00. ‘Fête du Citron’: sfilata dei carri addobbati con agrumi sulla Promenade du Soleil (più info)

MONACO

17.00. Spettacolo teatrale ‘Suite royale - Judith Elmaleh & Hadiren Raccah’ con Bruno Salomone e Julie de Bona. Théâtre Princesse Grace (più info)

18.00. ‘Recital di pianoforte con Simon Trpceski. In programma: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Prokofiev. Auditorium Rainier III (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)



