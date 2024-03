Mezza di Genova: sarà valida come Campionato italiano individuale e di Società Master di Maratonina

Domenica 14 aprile andrà in scena la Mezza Maratona di Genova, il grande evento sportivo, giunto al ventesimo anno di attività.

La grande iniziativa si inserisce nella cornice di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Confermate le tre declinazioni dell'evento: la Mezza maratona, di 21 km, la Corrigenova di 13 km e la Family Run di 4 km, che quest'anno avrà una parte del percorso sulla Sopraelevata cittadina, per la prima volta nella storia della manifestazione.

Tra le novità sportive di quest'anno figura la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona.

A tal proposito, ad aprire le danze dei Campionati Italiani 2024 di corsa su strada è stato il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona che si è disputato il 4 febbraio scorso, in occasione della Maratona Maga Circe, a Sabaudia (LT). Sarà proprio Genova a ospitare il Campionato Italiano Individuale e di Società Master di Maratonina il 14 aprile alla Mezza Maratona Internazionale di Genova, dandone quindi continuità.

Sono previsti premi in denaro per i primi cinque assoluti e i primi cinque italiani, con un bonus di 300 euro per chi migliorerà i record della manifestazione appartenenti ai kenyani Benard Kiplangat Bett (1h02’41” nel 2014) e Hellen Jepkurgat (1h11’50” nel 2015).

Continua ad ampliarsi anche la platea di pubblico partecipante, con una grande eterogeneità fra età e luoghi di provenienza degli iscritti.

“Le ultime statistiche – evidenziano dal comitato organizzativo MdG – confermano una maggioranza di pubblico da Genova, seguita però da città come Milano, Savona, Torino, Alessandria. A livello internazionale, invece, tipica caratteristica della manifestazione, l'Italia si conferma il paese principale di provenienza, seguito però da Germania, Olanda, Inghilterra, Francia, Austria, Polonia ed Ecuador”.

La gara arriva, infine, in un periodo importante per la città, che si sta ridisegnando all’insegna della tutela ambientale, con una grande crescita di piste ciclabili, che hanno portato Genova ad essere fra le cinque città più green da questo punto di vista.



INFO UTILI

E' possibile iscriversi fino al 10 aprile 2024, reperendo tutte le informazioni sul sito ufficiale

dell'evento, www.lamezzadigenova.it