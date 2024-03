La Bordighera Nuoto ritorna nella Federazione Italiana dopo quasi 19 anni

La Bordighera Nuoto, dopo quasi 19 anni, ritorna nella Federazione Italiana Nuoto. Il consiglio direttivo del sodalizio bordigotto a fine gennaio ha avviato le procedure per l’affiliazione alla F.I.N., che per questa stagione, visto che ormai i campionati sono avviati, vedrà il tesseramento dei soli atleti Master.

La Bordighera Nuoto è stata fondata il 21 gennaio 1975, con il nome di “Nuoto Sport Vallecrosia”. Siccome al tempo non erano disponibili piscine, il presidente Aldo Barberis cotruì la “Almoem” dove hanno imparato le prime bracciare la maggior parte dei bambini di allora.

Il 14 ottobre 1991, si decide il cambiamento della denominazione sociale in “Bordighera Nuoto” e l’elezione della sede a Bordighera.

Nel 2001, dopo l’apertura della struttura sportiva di via Diaz, la Bordighera Nuoto, ha iniziato a svolgere la propria attività natatoria, anche nella nuova piscina di Bordighera, per poi stabilire definitivamente la sede dal 2003 ad oggi.

La Bordighera Nuoto è sempre stata affiliata alla F.I.N., ma nel 2005, ha deciso di passare al CSI (Centro Sportivo Italiano), “in considerazione del fatto che gli spazi che venivano messi a disposizione del sodalizio cittadino, non era sufficienti per garantire una preparazione di livello agonistico federale, come prevede la sua definizione”.

Con il CSI, di cui la dirigente della Bordighera Nuoto, Emanuelle Barberis, è responsabile tecnico regionale settore nuoto, è stato creato un vivaio di atleti, oltre che ad avere messo in piedi il circuito regionale di nuoto del CSI Liguria, che oggi ha raggiunto la sua XIII° edizione e può contare oltre 250 atleti e 10 associazioni partecipanti.

“Teniamo a precisare che il mondo del CSI resterà il pilastro portante dell’attività sportiva della Bordighera Nuoto - dicono dalla società - che viene svolta nel rispetto del regolamento CONI degli Enti di Promozione che prevede: attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN o DSA; attività sportiva con ragazzi con disabilità fisiche lievi, Intellettive e Relazionali. L’attività agonistica federale che sarà svolta dalla prossima stagione 2024/2025, coinvolgerà i nostri atleti più meritevoli dal punto di visto tecnico-prestazionale e soprattutto coinvolgerà, coloro che avranno voglia di cimentarsi in allenamenti più impegnativi ed intensi. Con il ritorno in Federazione, non si vuole creare una squadra composta da atleti di Serie A e Serie B, si vuole semplicemente offrire un’opportunità in più e diversa per quegli atleti che intendono confrontarsi con una realtà diversa. La prima squadra agonistica della Bordighera Nuoto, può contare ad oggi circa 40 elementi, tra i quali, dal più piccolo al più grande, regna amicizia, rispetto e aiuto reciproco”.

“Non è certamente un cartellino federale, che definisce le qualità di un buon atleta - concludono dalla Bordighera Nuoto - chiunque faccia sport con impegno, rispetto del compagno e dell’avversario ed il giusto spirito sportivo, è un grande atleta. In ultimo, ma non meno importante, la stagione 2024/2025, vedrà il raggiungimento di un traguardo ambizioso. Il 21 gennaio 2025, la Bordighera Nuoto festeggerà i suoi primi 50 anni, mezzo secolo di vita associativa, che condivideremo con tutta la nostra famiglia sportiva. Per questo ambizioso traguardo vogliamo ringraziare coloro che hanno creato il nostro passato, coloro che stanno supportando il nostro presente e, coloro che creeranno il nostro futuro”.